Комары облепили стены таким толстым слоем, что стали похожи на грязь: страшное видео из Якутии

Источник материала: Tut.by

Настоящее нашествие комаров наступило в Якутии: из-за аномально теплой зимы их чрезвычайно много. Настолько, что комары сливаются в сплошную массу, похожую на грязь. Местный житель снял это жуткое зрелище на видео, и спокойно смотреть на это очень сложно.