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Комары облепили стены таким толстым слоем, что стали похожи на грязь: страшное видео из Якутии
Источник материала: Tut.by
Настоящее нашествие комаров наступило в Якутии: из-за аномально теплой зимы их чрезвычайно много. Настолько, что комары сливаются в сплошную массу, похожую на грязь. Местный житель снял это жуткое зрелище на видео, и спокойно смотреть на это очень сложно.
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Все из-за аномально теплой зимы.
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