Пляжный сезон: почему нельзя оставлять без присмотра детей. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

+33°C и обещанное лето открыло «пляжный сезон». Все так долго этого ждали, что устремились к водоемам, которые, понятно, еще не успели прогреться. Но максимальную опасность такие купания представляют для детей. Четыре смерти за последние трое суток. Все на воде.





Спасала старшую сестру и утонула, вдвоем вытаскивали брата – девочку унесло течением. И таких историй семейных трагедий каждый сезон становится на несколько больше.

Могилевская область. В реке Беседь утонула 16-летняя девушка. Ее тело нашли спустя трое суток. Всемером, с братьями и сестрами, они приехали купаться. Одного из мальчиков стало уносить течением. Сестра с братом бросились его спасать – вытащили, но девочка выплыть не смогла.

А еще ребенок в Хойникском районе нырял в местный пруд и сломал себе два шейных позвонка. Речь сейчас стоит не о том, будет ли он ходить – хотя бы выжил. В Гомельском районе утонул пятнадцатилетний юноша, отплыл от берега и не вернулся. Неухоженный берег, камыши и табличка «Нельзя купаться».

И таких табличек по Беларуси сотни. За прошлый год (летние месяцы), игнорируя предупреждения, утонули 184 человека. Из них 12 детей. За этот, с 1 июня – 13 человек. Пятеро из них – дети. И есть правило, которое удивляет. Правило для взрослых, о котором говорят ОСВОДОВцы, водолазы. Если вы видите, что ребенок плавает один, нужно не полениться его достать. Чужого, возможно, потом родители объявятся и будет неприятный разговор, но доставать все равно нужно.

Потому что это «цена» за то, что он точно будет живой. И никакие утверждения: «Он хорошо плавает», «Да мы эту речку все знаем, тут мелко», «Да мы его за сто метров видим» – не должны приниматься во внимание. Вы даже не заметите, все тонут по-разному.

Последняя история: двоюродные сестры в Сморгонском районе гуляли недалеко от водохранилища. 13-летняя поскользнулась на опорных плитах, начала тонуть. Младшая, 10-летняя, смогла ее вытащить, «дотолкать» до берега, но захлебнулась сама. Это больше, чем трагедия, для одной семьи. И дело даже не в глубине воды. Все помнят историю двухлетнего Вани Волошина, которого в прошлом году искали спасатели и нашли – ребенок утонул в мелиоративном канале недалеко от дома, где воды было по колено, но двухлетке, конечно, хватило. Дети тонут и зимой.

Один из журналистов ОНТ – такой тонувший ребенок. По ее словам, это одно из самых ярких впечатлений детства. Осенняя куртка надулась и оттягивала водоворотом от стоящих на мостике малышей. Пускали кораблики, один из детей толкнул, потом видела, как отдаляется берег. А следующий кадр – растирают взрослые. Повезло, что они были недалеко от берега, увидели, смогли среагировать и достать. Потому что, с их слов, девочка не кричала.

Поэтому любых малышей, в целом детей (даже если это подростки), нельзя отпускать одних к воде: на любой пляж, речку, канал. Даже если он городской или, как вам кажется, наоборот, и не канал вовсе, так, лужа. В этой луже они могут захлебнуться. И это будет только ваша ошибка.

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