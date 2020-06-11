Итальянка нафаршировала почти сто оливок во время операции на мозге

Источник материала: Tut.by

60-летняя итальянка успела приготовить для жарки около 90 зеленых оливок, пока ей удаляли опухоль в левой височной доле головного мозга. Современная медицина позволяет делать такие операции без наркоза при помощи ультразвука.



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Так как отдельные участки мозга отвечают за двигательные функции, речь, зрение и память, чрезвычайно важно не повредить здоровые ткани. Поэтому врачи просит полулежащего на спине пациента не отключаться, а реагировать на внешние раздражители и что-нибудь делать.

«Это позволяет нам контролировать состояние пациента, пока мы работаем над его мозговыми функциями, чтобы точно знать, что мы делаем», — пояснил агентству ANSA нейрохирург Роберто Триньяни.

Одни больные просто разговаривают с медиками, другие смотрят мультфильмы, кто-то играет на скрипке или гитаре.

Кулинарией во время операции до сих пор никто не занимался.

Приготовление оливок по-асколански — сложный процесс. Пациентка занималась им около часа, и на это время, как писали итальянские СМИ, «операционная превратилась в подобие кухни».

Вся процедура длилась около двух с половиной часов, шла без проблем и завершилась успешно.

Хирург Роберто Триньяни во главе бригады из 11 врачей и сестер провел за последние несколько лет около 60 таких операций в госпитале «Риюнити» в Анконе.

Левая височная доля головного мозга отвечает за речь, память и подвижность правой стороны тела.

Оливки по-асколански давно являются популярной местной закуской в области Марке на адриатическом побережье центральной Италии. Из зеленых оливок извлекают косточки, начиняют мясом, обмазывают яичным белком, посыпают мукой и хлебными крошками и обжаривают.