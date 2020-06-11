В Логойском районе водитель Mercedes отвлекся от управления и насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Логойском районе. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.





Авария произошла 10 июня, около 17.00, в деревне Околово. Установлено, что 60-летний водитель Mercedes на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, водитель, двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления транспортным средством.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.