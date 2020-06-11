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В Логойском районе водитель Mercedes отвлекся от управления и насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Логойском районе. Об этом
Авария произошла 10 июня, около 17.00, в деревне Околово. Установлено, что 60-летний водитель Mercedes на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, водитель, двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления транспортным средством.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 10 июня, около 17.00, в деревне Околовот.
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