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Парламент Беларуси утвердил Романа Головченко премьер-министром
11.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром страны, сообщает агентство
Выступая перед парламентариями после подведения итогов тайного голосования, Головченко поблагодарил их за поддержку и отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу.
Напомним, в начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Позже глава республики озвучил новый состав кабмина.
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В начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку и объявил новый состав.
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