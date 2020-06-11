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Парламент Беларуси утвердил Романа Головченко премьер-министром

11.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром страны, сообщает агентство БЕЛТА. За его кандидатуру проголосовали все 97 депутатов, присутствовавших в зале.

Выступая перед парламентариями после подведения итогов тайного голосования, Головченко поблагодарил их за поддержку и отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу.

Напомним, в начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Позже глава республики озвучил новый состав кабмина. Премьер-министром Лукашенко назначил Романа Головченко, который возглавлял Государственный военно-промышленный комитет. Согласно конституции, кандидатуру нового премьера должен одобрить парламент.



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В начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку и объявил новый состав.
 
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