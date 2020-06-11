Парламент Беларуси утвердил Романа Головченко премьер-министром

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром страны, сообщает агентство БЕЛТА . За его кандидатуру проголосовали все 97 депутатов, присутствовавших в зале.

Выступая перед парламентариями после подведения итогов тайного голосования, Головченко поблагодарил их за поддержку и отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу.