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Белорусский гандболист Олег Астрашапкин переходит в московский ЦСКА
Источник материала: ОНТ
28-летний полусредний будет выступать в составе московского ЦСКА.
В минувшем сезоне Олег Астрашапкин играл в венгерском «Чурго» и стал лучшим бомбардиром команды. Всего в составе венгерского клуба белорус провёл 87 матчей и забросил 370 мячей. Ранее Астрашапкин выступал за БГК имени Мешкова.
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28-летний полусредний будет выступать в составе московского ЦСКА. В минувшем сезоне Олег Астрашапкин играл в венгерском «Чурго» и стал лучшим бомбардиром команды....
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