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Белорусский гандболист Олег Астрашапкин переходит в московский ЦСКА

11.06.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский гандболист Олег Астрашапкин переходит в московский ЦСКА

28-летний полусредний будет выступать в составе московского ЦСКА. 

В минувшем сезоне Олег Астрашапкин играл в венгерском «Чурго» и стал лучшим бомбардиром команды. Всего в составе венгерского клуба белорус провёл 87 матчей и забросил 370 мячей. Ранее Астрашапкин выступал за БГК имени Мешкова.

Фото: pressball.by

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28-летний полусредний будет выступать в составе московского ЦСКА.  В минувшем сезоне Олег Астрашапкин играл в венгерском «Чурго» и стал лучшим бомбардиром команды....
 
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