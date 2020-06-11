Белорусский гандболист Олег Астрашапкин переходит в московский ЦСКА

Источник материала: ОНТ

28-летний полусредний будет выступать в составе московского ЦСКА.

В минувшем сезоне Олег Астрашапкин играл в венгерском «Чурго» и стал лучшим бомбардиром команды. Всего в составе венгерского клуба белорус провёл 87 матчей и забросил 370 мячей. Ранее Астрашапкин выступал за БГК имени Мешкова.

Фото: pressball.by

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