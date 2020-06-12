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Международная федерация тенниса объявила о дальнейших мерах поддержки спортсменов
Источник материала: ОНТ
Международная федерация тенниса выделила ещё полтора миллиона долларов для поддержки своих спортсменов.
Эти средства предоставляются национальным ассоциациям в качестве мер для поддержки игроков. Ранее ITF уже направила на эти нужды почти 14 миллионов долларов. Кроме этого игроки, занимающие с места 501 по 600 в рейтингах ATP и WTA, получат по тысяче долларов, с 601 по 700 – по 750 долларов. Также по 750 долларов выплатят игрокам, занимающим места во второй и третьей сотнях рейтинга в парном разряде.
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Международная федерация тенниса выделила ещё полтора миллиона долларов для поддержки своих спортсменов. Эти средства предоставляются национальным ассоциациям в...
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