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Вор решил, что отлично замаскировался, но его выдала собственная глупость (ВИДЕО)

12.06.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вор решил, что отлично замаскировался, но его выдала собственная глупость (ВИДЕО)

В Апланде (Калифорния, США) был зафиксирован курьезный случай. У местных жителей стали пропадать посылки и пакеты, которые у дверей получателей оставляли курьеры. Вор попался на видео, по глупости показав свое лицо.

Мужчина вернулся с выгула собаки и заметил, что у соседской двери лежит какая-то вещь. Он решил ее присвоить, приняв меры «маскировки». Для этого на голову была натянута футболка.

Но вор не принял во внимание, что на видеокамеру попал не только момент похищения. На записи четко видно лицо преступника до «маскировки».

Автор размещенного в Сети видео вызвал полицию. 


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В Апланде (Калифорния, США) был зафиксирован курьезный случай. У местных жителей стали пропадать посылки и пакеты, которые у дверей получателей оставляли курьеры....
 
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