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Цепкало ответил на обыски 11 июня твитом со ссылкой на Ганди

12.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент на прост президента Валерий Цепкало, прокомментировал новость об обысках в офисе «Белгазпромбанка» и у близких к бывшему главе финансового учреждения Виктора Бабарико, цитируя легендарного индийского общественного деятеля Махатму Ганди.


Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Фото: svaboda.org

«Сначала они не замечают тебя, они смеются над тобой, они сражаются с тобой. А потом ты побеждаешь», - цитирует он одного из лидеров и идеологов индийского национально-освободительного движения в Твиттере.

«Мы должны, даже обязаны действовать в фарватере великого политика, великого мыслителя, который знал, о чем он говорит», - подытожил бывший глава Парка высоких технологий и в прошлом один из союзников Александра Лукашенко.
 
Теги: Новости
 
 
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Претендент на прост президента Валерий Цепкало, прокомментировал новость об обысках в офисе «Белгазпромбанка» и у близких к бывшему главе финансового учреждения...
 
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