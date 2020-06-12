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Отделение почты открылось в «Великом камне»

12.06.2020 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новое почтовое отделение появилось в «Великом камне». Оно открылось на первом этаже одного из жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделение почты открылось в «Великом камне»

Пользоваться почтой теперь смогут как резиденты китайско-белорусского индустриального парка, так и жители новостроек. Пока в отделении работают три окошка – этого достаточно, чтобы избежать очередей.

Отделение почты открылось в «Великом камне»

Также здесь организована экспресс-доставка. Корреспонденцию можно перенаправить в именную ячейку либо заказать до востребования. Терминалы самообслуживания экономят время при отправке заказных писем.

Отделение почты открылось в «Великом камне»

12 июня также был выпущен в почтовое обращение специальный календарный штемпель с переводной датой для использования в почтовом отделении «Великого камня».

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Новости Беларуси. Новое почтовое отделение появилось в «Великом камне». Оно открылось на первом этаже одного из жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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