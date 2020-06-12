ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко с рабочей поездкой посещает Полоцк

12.06.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко с рабочей поездкой посещает Полоцк

12 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область. Об этом информирует БЕЛТА.

Президент проведет в Полоцке совещание по вопросам ЖКХ страны. Мероприятие было анонсировано еще неделю назад, когда глава государства назначал новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Хмель, возглавивший ведомство, ранее был заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Президент Беларуси отмечал многочисленные предложения упразднить министерство. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что этого делать нельзя, так как по ЖКХ от населения поступает самый большой поток вопросов.

В сфере внимания руководства страны постоянно находятся вопросы повышения эффективности работы ЖКХ. В 2019 году в работе жилищно-коммунального хозяйства удалось достичь определенных положительных результатов. Затраты организаций по оказанию ЖК-услуг населению снизились на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. 269 построенных станций обезжелезивания воды позволили достичь показателя обеспеченности потребителей качественной питьевой водой в более 93%. Использование твердых коммунальных отходов было увеличено до 22,6% (уровень 2018 года – 20%). Во всех районах Беларуси работают единые диспетчерские службы с коротким телефонным номером 115. Государственную поддержку на общую сумму 1,47 млн. рублей в виде безналичных жилищных субсидий получили порядка 22,5 тысяч семей .

При этом качество жилищно-коммунальных услуг все еще вызывает нарекания со стороны граждан. Из всех поступивших в Администрацию Президента в 2019 году обращений около 20% касались ЖКХ. Жалобы касались недостаточного благоустройства населенных пунктов, качества текущего и капитального ремонта, ненадлежащего содержания мест общего пользования жилых домов, придворовой территории.

Несмотря на некоторый положительный эффект в совершенствовании структуры ЖКХ, имеются вопросы, решение которых находится в компетенции местных органов власти и правительства.

Также ожидается, что Президент Беларуси побывает в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложат о процессе реставрации Спасо-Преображенской церкви.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область. Об этом информирует БЕЛТА. Президент проведет в Полоцке совещание по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика