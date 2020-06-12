Лукашенко с рабочей поездкой посещает Полоцк

Источник материала: ОНТ

12 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область. Об этом информирует БЕЛТА.

Президент проведет в Полоцке совещание по вопросам ЖКХ страны. Мероприятие было анонсировано еще неделю назад, когда глава государства назначал новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Хмель, возглавивший ведомство, ранее был заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Президент Беларуси отмечал многочисленные предложения упразднить министерство. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что этого делать нельзя, так как по ЖКХ от населения поступает самый большой поток вопросов.

В сфере внимания руководства страны постоянно находятся вопросы повышения эффективности работы ЖКХ. В 2019 году в работе жилищно-коммунального хозяйства удалось достичь определенных положительных результатов. Затраты организаций по оказанию ЖК-услуг населению снизились на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. 269 построенных станций обезжелезивания воды позволили достичь показателя обеспеченности потребителей качественной питьевой водой в более 93%. Использование твердых коммунальных отходов было увеличено до 22,6% (уровень 2018 года – 20%). Во всех районах Беларуси работают единые диспетчерские службы с коротким телефонным номером 115. Государственную поддержку на общую сумму 1,47 млн. рублей в виде безналичных жилищных субсидий получили порядка 22,5 тысяч семей .

При этом качество жилищно-коммунальных услуг все еще вызывает нарекания со стороны граждан. Из всех поступивших в Администрацию Президента в 2019 году обращений около 20% касались ЖКХ. Жалобы касались недостаточного благоустройства населенных пунктов, качества текущего и капитального ремонта, ненадлежащего содержания мест общего пользования жилых домов, придворовой территории.

Несмотря на некоторый положительный эффект в совершенствовании структуры ЖКХ, имеются вопросы, решение которых находится в компетенции местных органов власти и правительства.

Также ожидается, что Президент Беларуси побывает в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложат о процессе реставрации Спасо-Преображенской церкви.

Фото: БЕЛТА

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