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В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

12.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый уровень помощи и диагностики для онкологических пациентов. В Пинске открыли реконструированный корпус межрайонного онкодиспасера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

Проблема оставалась актуальной более 10 лет. Увеличивались отделения, появлялись новые, а площадь помещений оставалась прежней. После перевода двух отделений городской больницы в другое место освободилось двухэтажное здание, расположенное по соседству с онкодиспансером. Его связали с основным внешней галереей.

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Реконструкцию завершили меньше чем за год. Средства выделяли из областного бюджета – более 4,5 миллиона рублей. Среди нового оборудования – компьютерный томограф для поликлинического отделения.

В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

Средства на закупку (около 900 тысяч рублей) выделило Министерство здравоохранения. В операционном блоке применили новейшую в стране систему озонирования воздуха, которая создает благоприятный микроклимат для пациента и работы врача.

В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

Игорь Киктенко, главный врач Пинской центральной поликлиники:
Здесь уже проводились работы по подготовке помещений для хирургического и химиотерапевтического отделения. Хирургическое отделение включило две операционные, две палаты интенсивной терапии, соответствующие всем санитарным нормам и требованиям и с соблюдением всех технологических норм по вентиляции, по газоподведению. Соответственно, сейчас помощь онкологическим пациентам будет осуществляться совсем на другом уровне.

В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

На учете в диспансере состоят 11 тысяч пациентов не только из Пинска и Пинского района. Помощь здесь смогут получить также жители Ивановского, Столинского и Лунинецкого районов. В планах – реконструкция и старого корпуса.

Люди в материале: Игорь Киктенко

 
 
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Новости Беларуси. Новый уровень помощи и диагностики для онкологических пациентов. В Пинске открыли реконструированный корпус межрайонного онкодиспасера,...
 
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