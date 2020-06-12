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В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый уровень помощи и диагностики для онкологических пациентов. В Пинске открыли реконструированный корпус межрайонного онкодиспасера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблема оставалась актуальной более 10 лет. Увеличивались отделения, появлялись новые, а площадь помещений оставалась прежней. После перевода двух отделений городской больницы в другое место освободилось двухэтажное здание, расположенное по соседству с онкодиспансером. Его связали с основным внешней галереей.
Реконструкцию завершили меньше чем за год. Средства выделяли из областного бюджета – более 4,5 миллиона рублей. Среди нового оборудования – компьютерный томограф для поликлинического отделения.
Средства на закупку (около 900 тысяч рублей) выделило Министерство здравоохранения. В операционном блоке применили новейшую в стране систему озонирования воздуха, которая создает благоприятный микроклимат для пациента и работы врача.
Игорь Киктенко, главный врач Пинской центральной поликлиники:
На учете в диспансере состоят 11 тысяч пациентов не только из Пинска и Пинского района. Помощь здесь смогут получить также жители Ивановского, Столинского и Лунинецкого районов. В планах – реконструкция и старого корпуса.
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Новости Беларуси. Новый уровень помощи и диагностики для онкологических пациентов. В Пинске открыли реконструированный корпус межрайонного онкодиспасера,...
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