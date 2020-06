Озеро в метеоритном кратере в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь

Источник материала: Tut.by

В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse .