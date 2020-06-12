|
Озеро в метеоритном кратере в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь
Источник материала: Tut.by
В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде. Об этом
Озеро Лонар, образовавшееся примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от Мумбаи и является популярным местом отдыха туристов и изучения экологов.
По мере того, как в социальных сетях стали распространяться фотографии озера, внезапно изменившего свой цвет на розовый, эксперты заявили, что, хотя в прошлом Лонар уже меняло окраску, трансформация еще никогда не была такой резкой.
«В озере увеличилась соленость, так как уровень воды в этом году резко снизился, и она стала еще теплее, что приводит к чрезмерному росту водорослей, —
По словам экспертов, из озера уже взяты пробы воды, чтобы определить точную причину смены цвета.
Хотя некоторые считают, что причина во введении карантина и уменьшении вредных выбросов, это можно будет установить только после получения результатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, причина в водорослях или же длительном карантине.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)