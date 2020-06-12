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Лукашенко поручил упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов

12.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поручил упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов

Президент отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, - сказал он. - Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии".

"Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками", - продолжил Александр Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. "Заплатил деньги - получил документ на владение землей", - обозначил основной принцип Президент.

"На это надо обратить серьезное внимание", - подытожил Александр Лукашенко.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Об этом глава...
 
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