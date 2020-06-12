Лукашенко поручил упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, - сказал он. - Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии".

"Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками", - продолжил Александр Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. "Заплатил деньги - получил документ на владение землей", - обозначил основной принцип Президент.

"На это надо обратить серьезное внимание", - подытожил Александр Лукашенко.