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Кого вместо Бабарико сделают главой Белгазпромбанка, где меняют руководство

12.06.2020 15:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили стать главой Белгазпромбанка. Такую информацию она подтвердила TUT.by, сказав, что готова занять эту должность, но временно. Ермакова управляла Нацбанком с 2011 по 2014 год. 

По данным источников TUT.by, в Белгазпромбанке меняют менеджеров. Такое решение приняли после вчерашнего визита в банк главы Нацбанка Павла Каллаура.

Мы уже подробно рассказывали, как утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, который Виктор Бабарико возглавлял 20 лет (уволился в мае, чтобы включиться в президентскую гонку), нагрянули с обыском. Обыски также прошли в связанных с банком организациях – в офисе страховой компании «Кентавр» и компании «ПриватЛизинг», а еще – у близких друзей Виктора. Все это случилось как раз спустя сутки после того, как Александр Лукашенко потребовал «прошерстить пузатых буржуев». На нескольких бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка завели уголовные дела. Бабарико допустил, что на него оказывается политическое давление через людей из его близкого окружения.

 
 
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Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили стать главой Белгазпромбанка. Такую информацию она подтвердила TUT.by, сказав, что готова занять...
 
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