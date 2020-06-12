Кого вместо Бабарико сделают главой Белгазпромбанка, где меняют руководство

Источник материала: KYKY

Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили стать главой Белгазпромбанка. Такую информацию она подтвердила TUT.by, сказав, что готова занять эту должность, но временно. Ермакова управляла Нацбанком с 2011 по 2014 год.

По данным источников TUT.by, в Белгазпромбанке меняют менеджеров. Такое решение приняли после вчерашнего визита в банк главы Нацбанка Павла Каллаура.

Мы уже подробно рассказывали , как утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, который Виктор Бабарико возглавлял 20 лет (уволился в мае, чтобы включиться в президентскую гонку), нагрянули с обыском. Обыски также прошли в связанных с банком организациях – в офисе страховой компании «Кентавр» и компании «ПриватЛизинг», а еще – у близких друзей Виктора. Все это случилось как раз спустя сутки после того, как Александр Лукашенко потребовал «прошерстить пузатых буржуев». На нескольких бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка завели уголовные дела. Бабарико допустил, что на него оказывается политическое давление через людей из его близкого окружения.