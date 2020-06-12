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БАТЭ и «Шахтер» сразятся между собой за лидерство в чемпионате. Анонс 13-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
12 июня матчем в столице начнется 13-й тур
14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяет всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.
Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.
«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.
В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.
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А 13 июня в Жодино приедет брестское «Динамо». Чемпионы также наконец нашли свою игру, громят всех подряд, и в этом туре попробуют обыграть «Торпедо-БелАЗ». Если это случится, то они настигнут «автозаводцев» в турнирной таблице. Кстати,
Дела у команды Юрия Пунтуса тоже идут неплохо. Она выдала лучший старт за многие годы, к тренировкам приступила группа лидеров, которые болели. Бресту будет непросто на поле торпедовцев.
Из других матчей тура отметим игру в Минске, где «Динамо» примет «Славию», а также матч «Энергетика-БГУ» против «Белшины». Ниже расписание всех матчей.
Видео:
12 июня тур стартует двумя играми:
ФК «Минск» — «Ислочь», 18.00;
ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 20.00.
13 июня посмотрим за тремя матчами:
«Неман» — ФК «Смолевичи», 16.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест», 18.00;
«Динамо-Минск» — «Славия», 20.00.
14 июня тур завершится еще тремя играми, среди которых хит в Борисове:
«Энергетик-БГУ» — «Белшина», 16.00;
«Рух» — ФК «Витебск», 18.00;
БАТЭ — «Шахтер», 20.00.
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Положение в чемпионате перед 13-м туром:
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12 июня матчем в Минске стартует очередной тур чемпионата Беларуси по футболу, который завершится суперматчем в воскресенье.
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