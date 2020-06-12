БАТЭ и «Шахтер» сразятся между собой за лидерство в чемпионате. Анонс 13-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

12 июня матчем в столице начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Ситуация в первенстве становится похожей на предыдущие годы. Фавориты набирают ход, неожиданные обитатели верха турнирной таблицы постепенно сдают позиции, хотя списывать со счетов их пока нельзя. В этом туре нас ждет два суперматча, после одного из которых может поменяться лидер.

14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяет всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.

Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.

«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.

В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.



Опыт Стасевича и банды или задор и молодость Лисаковича? Обойдет ли «Шахтер» БАТЭ в турнирной таблице? Не пропустите сражение в «Борисов-Арене» 14 июня в 20.00!

Опрос Кто победит 14 июня в Борисове? БАТЭ 48% "Шахтер" 33% Будет ничья 19% С этого устройства голос уже учтен 54 ответа

А 13 июня в Жодино приедет брестское «Динамо». Чемпионы также наконец нашли свою игру, громят всех подряд, и в этом туре попробуют обыграть «Торпедо-БелАЗ». Если это случится, то они настигнут «автозаводцев» в турнирной таблице. Кстати, босс брестчан Александр Зайцев рассказал , почему команда оказалась в такой яме на старте чемпионата и была близка к банкротству.

Дела у команды Юрия Пунтуса тоже идут неплохо. Она выдала лучший старт за многие годы, к тренировкам приступила группа лидеров, которые болели. Бресту будет непросто на поле торпедовцев.





Из других матчей тура отметим игру в Минске, где «Динамо» примет «Славию», а также матч «Энергетика-БГУ» против «Белшины». Ниже расписание всех матчей.

Видео: АБФФ TV

12 июня тур стартует двумя играми:

ФК «Минск» — «Ислочь», 18.00;

ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 20.00.

13 июня посмотрим за тремя матчами:

«Неман» — ФК «Смолевичи», 16.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест», 18.00;

«Динамо-Минск» — «Славия», 20.00.

14 июня тур завершится еще тремя играми, среди которых хит в Борисове:

«Энергетик-БГУ» — «Белшина», 16.00;

«Рух» — ФК «Витебск», 18.00;

БАТЭ — «Шахтер», 20.00.

Хотите узнать лучше Кирилла Альшевского, нового тренера БАТЭ?

Смотрите интервью лучшего тренера мая Кирилла Альшевского «Большому футболу» , из которого вы узнаете много интересного про нового наставника борисовчан. Специалист откроется для вас с человеческой стороны, а не профессиональной.

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Команда Матчи Очки БАТЭ 12 26 «Шахтер» 12 24 «Торпедо-БелАЗ» 12 22 «Энергетик-БГУ» 12 22 «Динамо» (Брест) 12 19 ФК «Слуцк» 12 18 «Неман» 11 17 «Ислочь» 12 16 «Динамо» (Минск) 12 16 «Рух» 12 15 «Славия» 12 15 ФК «Витебск» 12 15 ФК «Минск» 10 13 ФК «Городея» 12 12 ФК «Смолевичи» 11 7 «Белшина» 12 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:

