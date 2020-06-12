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БАТЭ и «Шахтер» сразятся между собой за лидерство в чемпионате. Анонс 13-го тура ЧБ

12.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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12 июня матчем в столице начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Ситуация в первенстве становится похожей на предыдущие годы. Фавориты набирают ход, неожиданные обитатели верха турнирной таблицы постепенно сдают позиции, хотя списывать со счетов их пока нельзя. В этом туре нас ждет два суперматча, после одного из которых может поменяться лидер.

14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяет всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.

Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.

«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.

В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.


Опыт Стасевича и банды или задор и молодость Лисаковича? Обойдет ли «Шахтер» БАТЭ в турнирной таблице? Не пропустите сражение в «Борисов-Арене» 14 июня в 20.00!

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А 13 июня в Жодино приедет брестское «Динамо». Чемпионы также наконец нашли свою игру, громят всех подряд, и в этом туре попробуют обыграть «Торпедо-БелАЗ». Если это случится, то они настигнут «автозаводцев» в турнирной таблице. Кстати, босс брестчан Александр Зайцев рассказал, почему команда оказалась в такой яме на старте чемпионата и была близка к банкротству.

Дела у команды Юрия Пунтуса тоже идут неплохо. Она выдала лучший старт за многие годы, к тренировкам приступила группа лидеров, которые болели. Бресту будет непросто на поле торпедовцев.


Из других матчей тура отметим игру в Минске, где «Динамо» примет «Славию», а также матч «Энергетика-БГУ» против «Белшины». Ниже расписание всех матчей.

Видео: АБФФ TV

12 июня тур стартует двумя играми:

ФК «Минск» — «Ислочь», 18.00;

ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 20.00.

13 июня посмотрим за тремя матчами:

«Неман» — ФК «Смолевичи», 16.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест», 18.00;

«Динамо-Минск» — «Славия», 20.00.

14 июня тур завершится еще тремя играми, среди которых хит в Борисове:

«Энергетик-БГУ» — «Белшина», 16.00;

«Рух» — ФК «Витебск», 18.00;

БАТЭ — «Шахтер», 20.00.

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Смотрите интервью лучшего тренера мая Кирилла Альшевского «Большому футболу», из которого вы узнаете много интересного про нового наставника борисовчан. Специалист откроется для вас с человеческой стороны, а не профессиональной.

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 12 26
«Шахтер» 12 24
«Торпедо-БелАЗ» 12 22
«Энергетик-БГУ» 12 22
«Динамо» (Брест) 12 19
ФК «Слуцк» 12 18
«Неман» 11 17
«Ислочь» 12 16
«Динамо» (Минск) 12 16
«Рух» 12 15
«Славия» 12 15
ФК «Витебск» 12 15
ФК «Минск» 10 13
ФК «Городея» 12 12
ФК «Смолевичи» 11 7
«Белшина» 12 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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12 июня матчем в Минске стартует очередной тур чемпионата Беларуси по футболу, который завершится суперматчем в воскресенье.
 
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