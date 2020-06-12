В отношении претендента в президенты Виктора Бабарико ведутся оперативные и следственные мероприятия. Об этом заявил Александр Лукашенко 12 июня на совещании в Полоцке журналисту МТРК «Мир», передает пресс-служба президента.

Лукашенко знает, почему Бабарико пошел на выборы

«Даже Вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку», - подчеркнул президент.

При этом он не назвал имени человека, окотором идет речь. Но понятно, что говорил про экс-руководителя Белгазпромбанка претендента в кандидаты по выдвижению в президенты Викторе Бабарико.

Лукашенко рассказал, что по пути в Полоцк ознакомился с документами о банке. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там....», - заметил глава государства.

«Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», - отметил Лукашенко.

(Напомним, накануне Бабарико заявил , что власти проверяют людей, близких ему, потому что на него самого у властей компромата нет).

Лукашенко же отметил, что по этому банку работали с 2016 года. Было выявлено, что деньги выводились за рубеж – на Кипр, в Латвию, в Лондон. Однако информация из этих стран была получена только в декабре прошлого года.

Президент посоветовал соответствующему человеку «не лезть», «когда рыльце в пушку». Но «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», поэтому человек пошел на выборы, «но это ему не поможет».

«Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то...», - отметил Лукашенко. «Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось», - сказал он.

Бабарико будет проверять Интерпол

По его информации, задержано примерно 15 человек. «Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», - заявил глава государства.

«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», - сказал президент.

Он заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. «Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны», - отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко добавил, что попросил одного из членов правительства сказать упомянутому человеку: «Правда и только правда! Второе - все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет».

Белгазпромбанк возглавит Ермакова

Тем временем, стало известно, что Белгазпромбанк предложили возглавить Надежде Ермаковой, бывшей руководительнице Нацбанка. Об этом сообщил officelife.media.

Накануне в упомянутый банк приходили с обыском силовики, было возбуждено два уголовных дела. Утверждается, что власти требуют, чтобы именно Ермакова возглавила Белгазпромбанк.

В комментарии TUT.by Ермакова подтвердила, что она получила такое предложение и готова его принять. Есть информация и о том, что Нацбанк на какое-то время может ввести свою администрацию в Белгазпромбанк – «для стабилизации ситуации». Но вопрос в том, есть ли для этого основания. Накануне упомянутый банк посетил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

В пресс-службе Нацбанка говорят, что им об этом ничего неизвестно и сегодня «на этот счет никаких заявлений не будет».