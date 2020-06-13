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«Отмазываться я не собираюсь». Ефремов записал видеообращение к семье погибшего по его вине в ДТП

13.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят».

Актер говорит, что, и спустя 4 дня после ДТП, он так и не знает, что сказать.

— Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Видео: GrazhdaninPoet

Ефремов говорит, что подвел свою жену, детей, тех, кто верил ему. Да и сам не знает, как жить дальше.

— Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови обнаружили следы наркотических веществ.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Актер признал себя виновным в аварии. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

 
Теги: знакомства
 
 
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«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», - сказал актер.
 
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