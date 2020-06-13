|
«Отмазываться я не собираюсь». Ефремов записал видеообращение к семье погибшего по его вине в ДТП
Источник материала: Tut.by
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в устроенном им пьяном ДТП, «хотя знаю, что не простят».
Актер говорит, что, и спустя 4 дня после ДТП, он так и не знает, что сказать.
— Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.Видео:
Ефремов говорит, что подвел свою жену, детей, тех, кто верил ему. Да и сам не знает, как жить дальше.
— Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови
В отношении Ефремова
Актер признал себя виновным в аварии. Суд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», - сказал актер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)