МАРТ откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле в условиях COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 15 июня откроет телефонную линию по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.





Обратиться на прямую линию можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Звонки принимаются по телефонам:

Минск - 8 (017) 327-21-92,

Минская область - 8 (017) 327-31-84,

Брестская область - 8 (0162) 21-42-41,

Витебская область - 8 (0212) 63-95-22,

Гомельская область - 8 (0232) 31-04-50,

Гродненская область - 8 (0152) 68-49-73,

Могилевская область - 8 (0222) 74-14-36.

Итоги мониторингов МАРТ, как выполняются требования с учетом COVID-19 в торговле, общепите и бытовом обслуживании, показали нарушения в 20 из 153 исследованных объектов.





Среди нарушений - отсутствие специальной разметки (не менее 1-1,5 м) для дистанцирования покупателей на кассах, сотрудники без масок и перчаток, отсутствие градусника для измерения температуры персоналу, допуск покупателей к самостоятельному упаковыванию кондитерских изделий (печенье, вафли, пирожные и др.) в торговых объектах по принципу самообслуживания. Где-то не оборудовали места для дезинфекции рук посетителями.

МАРТ настоятельно просит субъектов хозяйствования ответственно отнестись к рекомендациям, разработанным с учетом COVID-19.

За нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1 БВ - Br27), для ИП - до 200 БВ, юрлиц - до 500 БВ.