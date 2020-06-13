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Годовая инфляция в Беларуси замедлилась за счет цен на мясо и топливо - МАРТ

13.06.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Годовая инфляция в Беларуси замедлилась за счет цен на мясо и топливо. Такие данные приводятся в обзоре МАРТ о ценовой ситуации на потребительском рынке в мае, сообщает БЕЛТА.

Годовая инфляция в Беларуси замедлилась за счет цен на мясо и топливо - МАРТ

В мае по сравнению с апрелем потребительские цены снизились на 0,15%, годовая инфляция замедлилась до 4,9% (целевое значение - 5%). "Замедление в мае инфляции в годовом выражении во многом произошло за счет цен на мясо и мясопродукты, а также на автомобильное топливо", - пояснили в МАРТ.

Ускорение годового прироста цен фиксируется на плодовоовощную продукцию (с 10,5% в апреле до 11,5% в мае) прежде всего в связи с ростом цен на фрукты (цитрусовые и яблоки), а также на картофель и чеснок.

По отношению к апрелю цены снизились в большей степени благодаря удешевлению большинства социально значимых товаров. При этом рост цен среди этой группы товаров отмечается только на сахар (0,2%), крупу гречневую (4,8%) и отдельные виды плодовоовощной продукции нового урожая: морковь, лук, капусту, картофель и яблоки.

В группе непродовольственных товаров наиболее значимо выросли цены на обувь (3,1%) и одежду (0,9%).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам мая годовой прирост регулируемых цен замедлился до 6,7% (7,3% месяцем ранее). Это произошло прежде всего из-за снижения интенсивности роста цен на топливо и подешевения водки.

 
 
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  Годовая инфляция в Беларуси замедлилась за счет цен на мясо и топливо. Такие данные приводятся в обзоре МАРТ о ценовой ситуации на потребительском рынке в мае,...
 
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