ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему в гимназии Бреста выстраиваются очереди на подачу документов?

13.06.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера в стране начался прием документов для зачисления в первые классы школ, а также первые и пятые – гимназий. Как известно, в 2018-м году указом № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них» вступительные экзамены в пятый класс гимназий были отменены – попасть в такое учреждение образования теперь можно прежде всего по прописке: если вы живете в доме, который к нему относится. Это основной принцип.

Бреста выстраиваются очереди на подачу документов?" alt="Почему в гимназии Бреста выстраиваются очереди на подачу документов?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1592049372986374.jpg">

Однако, стремления иных родителей отдать свое чадо в более престижное учебное заведение никто не отменял. Поэтому и было весьма оживленно в коридорах этих школ в первый день подачи заявлений – принимали и тех, кто претендует на вакантные места, которые могут остаться после зачисления детей по территориальному принципу.

В вузы – полным составом

Гимназия №1 Бреста на 2020/21 учебный год набирает один первый и три пятых класса – соответственно 25 и 90 учеников. Сколько ребят будет принято из приписанных к школе домов, пока не известно. Как отмечает директор Лидия Степанюк, до 15 августа (именно к этому числу нужно принести заявление) сегодняшняя ситуация может измениться: возможно, кто-то переберется в их район, кто-то наоборот, из «гимназического» уедет в другой. По крайней мере, в прошлом году, на вакантные места здесь были зачислены 50 учеников в пятые классы и считанные – в первый из других районов города. Однако, родительский спрос предложение все-таки гимназии превысил. И такая ситуация наблюдается уже третий год. Во избежание возможных нарушений прием документов проходил под контролем прокуратуры.

Нынче к воротам гимназии №1 самые целеустремленные родители стали приходить еще в понедельник – чтобы к утру пятницы быть первыми. С каждым днем их ряды пополнялись, и «очередники» даже завели специальную тетрадь, где отмечали вновь прибывших, передавая ее из рук в руки дежурной группе из двух-трех человек, которая сменялась каждые три часа даже в ночное время. На момент нашего знакомства в среду в списках уже значилось 65 претендентов только в пятые классы и больше десятка – в первый. Практически из всех районов Бреста.

– И я, и моя сестра заканчивали первую гимназию – на собственном опыте ощутили, насколько высокие знания здесь дают, какие высокопрофессиональные преподаватели работают с детьми. Без труда поступили в вузы. Поэтому в пятый класс сюда хотим отдать и ребенка, – рассказывает Екатерина. – Он у нас очень способный, много занимается дополнительно. Не скажу, что мы недовольны начальной школой нашей вульковской СШ 14 – у нас был хороший преподаватель. Однако, хочется большего.

Заранее в очередь записалась и Анна, мама будущей первоклассницы Леры.

– Мы сразу решили поступать в гимназию №1 – все знают, что это очень сильное учебное заведение, – говорит собеседница. – Живем на Волынке, там школа очень маленькая и старая, нет продленки для первых классов. Для своего ребенка хотим лучшую школу и лучшую подготовку. Получится – так получится, нет – так нет.

Почему в гимназии Бреста выстраиваются очереди на подачу документов?

Брестская гимназия №1 – действительно одно из самых рейтинговых учреждений общего среднего образования не только города, но и области: все 100% ее выпускников поступают как в отечественные, так и зарубежные вузы. Еще в процессе учебы их приглашают на работу столичные фирмы. В этом году здесь 16 золотых медалистов и один серебряный.

Очередь «за калиткой» накануне образовалась и в гимназии №2 областного центра.

– Люди стали приходить, наверное, еще с субботы, но мы к этому никакого отношения не имеем, это не наши вопросы, – с ходу уточняет заместитель директора Ирина Леванчук. – Документы принимаем в порядке их предоставления. Скорее всего на свободные места попадут не все желающие. Да и сколько таких мест останется, до 15 августа сказать не сможем – все будет зависеть от количества деток, поступивших из нашего района.

Право имеет каждый

– За каждым учреждением общего среднего образования решением исполкома закреплен определенный район с перечнем улиц и домов, дети из которых принимаются сюда в первую очередь. Желающие из других районов поступают только на свободные места. Претендовать, безусловно, имеет право каждый – подать документы в учреждение образования не своего района родители могут до 25 августа. Зачисление на свободные места будет осуществляться в порядке очередности подачи заявлений. И, понятно, у тех, что приходят первыми, шансов, конечно же, больше. Нарушений здесь нет, как за два года в управление по образованию не поступало и соответствующих обращений, – всё мы делаем в строгом соответствии с законодательством, – подчеркивает заместитель начальника управления общего среднего, специального и профессионального образования главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Чанова. – В то же время у нас есть гимназии, где таких вакансий практически не появляется – как, например, гимназия №3 Пинска, которая охватывает достаточно большой район. К слову, есть и обычные школы, к которым у родителей повышенный интерес. В частности, – №№7 и 9 Бреста.

Брестская СШ №7 в предстоящем учебном году планирует открыть пять первых классов. Прежде всего сюда будут зачислены дети приписанного к ней микрорайона и почти сотня тех, которые занимались на подготовительных курсах из разных регионов города.

– Примерно 70% процентов учеников с первого по 11-й класс в школе – не из нашего микрорайона. Дело в том, что здесь дома преимущественно старой постройки, и деток не так много, – поясняет заместитель директора Светлана Бондар. – Правда, к нам могут отнести новые дома по Папанина и Гоголя – тогда ситуация изменится.

А вот гимназия Столина, скорее всего, ограничится контингентом своего района: в первые три класса их как раз хватает, а в пятые перейдут ученики начальной школы. Но спрос большой, родители обращаются, говорит замдиректора Ирина Потрубейко:

– К предстоящему поступлению в первый класс папы и мамы находят разные пути. Например, прописывают своих малышей к бабушкам-дедушкам, которые проживают на закрепленной за гимназией территории… Если остаются свободные места, то в порядке очередности мы, конечно же, детей добираем. Но таких мест, как правило, единицы. И люди занимают очередь с шести утра.

Разбираться – по факту

В прошлом году в городскую прокуратуру Бреста поступило несколько жалоб относительно нарушений порядка приема документов на свободные места в гимназиях. Один заявитель говорит, я список составлял за неделю, другой утверждает, что даже за две, мол, где вы были раньше. В итоге первыми в живой очереди оказались совсем другие.

– На свободные места здесь набирают по принципу «кто первый пришел», – делает акцент на норме закона и заместитель прокурора Бреста Артем Ролинский. – Дата и время начала регистрации едины для всех. Но наши граждане, ввиду, наверное, своего менталитета, начинают за два-три дня до этого каждый себе вести какой-то свой список. Считая при этом, что якобы и директор гимназии, и остальные педагоги, которые присутствуют при регистрации документов, обязаны именно им руководствоваться. На самом же деле администрация школы никакого отношения к этому не имеет, и ее представителям абсолютно все равно, в какой очередности будут поданы заявления на свободные места. В день подачи заявлений можно встать у двери хоть в шесть утра, хоть с ночи – очередь формируется именно в установленную дату… Все поступившие к нам жалобы для проверки и принятия решения были направлены в отдел по образованию горисполкома.

Как сообщил начальник отдела по образованию Анатолий Носков, при проверке фактов нарушения порядка приема документов не установлено.

– Два года назад Министерством образования определен четкий регламент приема документов в учреждения образования: время, включая субботний день, специальный журнал для регистрации документов. Эти стихийные очереди – исключительно инициатива граждан, а составляемые ими списки абсолютно не легитимны. Руководители школ в своей деятельности четко следуют требованиям нормативных документов Минобразования, соответствующих инструктивно-методических писем. Если поступят жалобы со стороны родителей на противоправные действия администрации учреждений образования, тогда мы будем разбираться по факту, – резюмировал Анатолий Носков.

…У одного моего приятеля в свое время были мысли пойти учиться в гимназию или лицей. Но, поразмыслив, он решил остаться в обычной школе. Успешно ее окончил, получил диплом лучшего вуза страны по востребованной специальности. Так вот насчет всей этой ситуации парень излагает такое мнение: «Когда родители сидят в смартфонах, не хотят читать книги и заниматься самообразованием, то потом и дети такими же вырастут, и никакие лицеи и гимназии тут не помогут».

Так стоит ли туда так уж безоглядно стремиться? В нынешнем году третий раз в гимназии придут дети с разным уровнем знаний. Как быть педагогам? В Министерстве образования уверены, что этот момент – всецело в руках учителя: он должен создать условия для развития и ребенка, у которого результаты ниже, и того, у кого знания гораздо более высокие.

Кстати, сейчас разница между уровнем образования школьников и гимназистов есть. Средний показатель по ЦТ у выпускников обычных школ – 37 баллов, у школ, где предметы изучают на повышенном уровне, – 53 балла, у гимназий – 59 баллов. Впрочем, выпуск гимназистов «нового образца» еще впереди. Тогда и посмотрим.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера в стране начался прием документов для зачисления в первые классы школ, а также первые и пятые – гимназий. Как известно, в 2018-м году указом № 30 «О приеме в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтруда: на горячую линию по вопросам незаконных увольнений уже поступило 38 сообщений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика