Почему в гимназии Бреста выстраиваются очереди на подачу документов?

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера в стране начался прием документов для зачисления в первые классы школ, а также первые и пятые – гимназий. Как известно, в 2018-м году указом № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них» вступительные экзамены в пятый класс гимназий были отменены – попасть в такое учреждение образования теперь можно прежде всего по прописке: если вы живете в доме, который к нему относится. Это основной принцип.

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Однако, стремления иных родителей отдать свое чадо в более престижное учебное заведение никто не отменял. Поэтому и было весьма оживленно в коридорах этих школ в первый день подачи заявлений – принимали и тех, кто претендует на вакантные места, которые могут остаться после зачисления детей по территориальному принципу.

В вузы – полным составом

Гимназия №1 Бреста на 2020/21 учебный год набирает один первый и три пятых класса – соответственно 25 и 90 учеников. Сколько ребят будет принято из приписанных к школе домов, пока не известно. Как отмечает директор Лидия Степанюк, до 15 августа (именно к этому числу нужно принести заявление) сегодняшняя ситуация может измениться: возможно, кто-то переберется в их район, кто-то наоборот, из «гимназического» уедет в другой. По крайней мере, в прошлом году, на вакантные места здесь были зачислены 50 учеников в пятые классы и считанные – в первый из других районов города. Однако, родительский спрос предложение все-таки гимназии превысил. И такая ситуация наблюдается уже третий год. Во избежание возможных нарушений прием документов проходил под контролем прокуратуры .

Нынче к воротам гимназии №1 самые целеустремленные родители стали приходить еще в понедельник – чтобы к утру пятницы быть первыми. С каждым днем их ряды пополнялись, и «очередники» даже завели специальную тетрадь, где отмечали вновь прибывших, передавая ее из рук в руки дежурной группе из двух-трех человек, которая сменялась каждые три часа даже в ночное время. На момент нашего знакомства в среду в списках уже значилось 65 претендентов только в пятые классы и больше десятка – в первый. Практически из всех районов Бреста.

– И я, и моя сестра заканчивали первую гимназию – на собственном опыте ощутили, насколько высокие знания здесь дают, какие высокопрофессиональные преподаватели работают с детьми. Без труда поступили в вузы. Поэтому в пятый класс сюда хотим отдать и ребенка, – рассказывает Екатерина. – Он у нас очень способный, много занимается дополнительно. Не скажу, что мы недовольны начальной школой нашей вульковской СШ 14 – у нас был хороший преподаватель. Однако, хочется большего.

Заранее в очередь записалась и Анна, мама будущей первоклассницы Леры.

– Мы сразу решили поступать в гимназию №1 – все знают, что это очень сильное учебное заведение, – говорит собеседница. – Живем на Волынке, там школа очень маленькая и старая, нет продленки для первых классов. Для своего ребенка хотим лучшую школу и лучшую подготовку. Получится – так получится, нет – так нет.





Брестская гимназия №1 – действительно одно из самых рейтинговых учреждений общего среднего образования не только города, но и области: все 100% ее выпускников поступают как в отечественные, так и зарубежные вузы. Еще в процессе учебы их приглашают на работу столичные фирмы. В этом году здесь 16 золотых медалистов и один серебряный.

Очередь «за калиткой» накануне образовалась и в гимназии №2 областного центра.

– Люди стали приходить, наверное, еще с субботы, но мы к этому никакого отношения не имеем, это не наши вопросы, – с ходу уточняет заместитель директора Ирина Леванчук. – Документы принимаем в порядке их предоставления. Скорее всего на свободные места попадут не все желающие. Да и сколько таких мест останется, до 15 августа сказать не сможем – все будет зависеть от количества деток, поступивших из нашего района.

Право имеет каждый

– За каждым учреждением общего среднего образования решением исполкома закреплен определенный район с перечнем улиц и домов, дети из которых принимаются сюда в первую очередь. Желающие из других районов поступают только на свободные места. Претендовать, безусловно, имеет право каждый – подать документы в учреждение образования не своего района родители могут до 25 августа. Зачисление на свободные места будет осуществляться в порядке очередности подачи заявлений. И, понятно, у тех, что приходят первыми, шансов, конечно же, больше. Нарушений здесь нет, как за два года в управление по образованию не поступало и соответствующих обращений, – всё мы делаем в строгом соответствии с законодательством, – подчеркивает заместитель начальника управления общего среднего, специального и профессионального образования главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Чанова. – В то же время у нас есть гимназии, где таких вакансий практически не появляется – как, например, гимназия №3 Пинска, которая охватывает достаточно большой район. К слову, есть и обычные школы, к которым у родителей повышенный интерес. В частности, – №№7 и 9 Бреста.

Брестская СШ №7 в предстоящем учебном году планирует открыть пять первых классов. Прежде всего сюда будут зачислены дети приписанного к ней микрорайона и почти сотня тех, которые занимались на подготовительных курсах из разных регионов города.

– Примерно 70% процентов учеников с первого по 11-й класс в школе – не из нашего микрорайона. Дело в том, что здесь дома преимущественно старой постройки, и деток не так много, – поясняет заместитель директора Светлана Бондар. – Правда, к нам могут отнести новые дома по Папанина и Гоголя – тогда ситуация изменится.

А вот гимназия Столина, скорее всего, ограничится контингентом своего района: в первые три класса их как раз хватает, а в пятые перейдут ученики начальной школы. Но спрос большой, родители обращаются, говорит замдиректора Ирина Потрубейко:

– К предстоящему поступлению в первый класс папы и мамы находят разные пути. Например, прописывают своих малышей к бабушкам-дедушкам, которые проживают на закрепленной за гимназией территории… Если остаются свободные места, то в порядке очередности мы, конечно же, детей добираем. Но таких мест, как правило, единицы. И люди занимают очередь с шести утра.

Разбираться – по факту

В прошлом году в городскую прокуратуру Бреста поступило несколько жалоб относительно нарушений порядка приема документов на свободные места в гимназиях. Один заявитель говорит, я список составлял за неделю, другой утверждает, что даже за две, мол, где вы были раньше. В итоге первыми в живой очереди оказались совсем другие.

– На свободные места здесь набирают по принципу «кто первый пришел», – делает акцент на норме закона и заместитель прокурора Бреста Артем Ролинский. – Дата и время начала регистрации едины для всех. Но наши граждане, ввиду, наверное, своего менталитета, начинают за два-три дня до этого каждый себе вести какой-то свой список. Считая при этом, что якобы и директор гимназии, и остальные педагоги, которые присутствуют при регистрации документов, обязаны именно им руководствоваться. На самом же деле администрация школы никакого отношения к этому не имеет, и ее представителям абсолютно все равно, в какой очередности будут поданы заявления на свободные места. В день подачи заявлений можно встать у двери хоть в шесть утра, хоть с ночи – очередь формируется именно в установленную дату… Все поступившие к нам жалобы для проверки и принятия решения были направлены в отдел по образованию горисполкома.

Как сообщил начальник отдела по образованию Анатолий Носков, при проверке фактов нарушения порядка приема документов не установлено.

– Два года назад Министерством образования определен четкий регламент приема документов в учреждения образования: время, включая субботний день, специальный журнал для регистрации документов. Эти стихийные очереди – исключительно инициатива граждан, а составляемые ими списки абсолютно не легитимны. Руководители школ в своей деятельности четко следуют требованиям нормативных документов Минобразования, соответствующих инструктивно-методических писем. Если поступят жалобы со стороны родителей на противоправные действия администрации учреждений образования, тогда мы будем разбираться по факту, – резюмировал Анатолий Носков.

…У одного моего приятеля в свое время были мысли пойти учиться в гимназию или лицей. Но, поразмыслив, он решил остаться в обычной школе. Успешно ее окончил, получил диплом лучшего вуза страны по востребованной специальности. Так вот насчет всей этой ситуации парень излагает такое мнение: «Когда родители сидят в смартфонах, не хотят читать книги и заниматься самообразованием, то потом и дети такими же вырастут, и никакие лицеи и гимназии тут не помогут».

Так стоит ли туда так уж безоглядно стремиться? В нынешнем году третий раз в гимназии придут дети с разным уровнем знаний. Как быть педагогам? В Министерстве образования уверены, что этот момент – всецело в руках учителя: он должен создать условия для развития и ребенка, у которого результаты ниже, и того, у кого знания гораздо более высокие.

Кстати, сейчас разница между уровнем образования школьников и гимназистов есть. Средний показатель по ЦТ у выпускников обычных школ – 37 баллов, у школ, где предметы изучают на повышенном уровне, – 53 балла, у гимназий – 59 баллов. Впрочем, выпуск гимназистов «нового образца» еще впереди. Тогда и посмотрим.