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Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде
13.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
244 новобранца приняли присягу в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. Об этом
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Иванович Панфёров, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Николаевич Шаплавский.
Александр Иванович Панфёров поздравил солдат с принятием военной присяги. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что ребята будут достойно продолжать традиции и укреплять обороноспособность нашей страны.
Как ранее и
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Александр Иванович Панфёров поздравил солдат с принятием военной присяги. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной...
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