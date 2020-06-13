Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Источник материала: Слуцк Город





244 новобранца приняли присягу в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. Об этом пишет «Слуцкий край».

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Иванович Панфёров, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Николаевич Шаплавский.





Александр Иванович Панфёров поздравил солдат с принятием военной присяги. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что ребята будут достойно продолжать традиции и укреплять обороноспособность нашей страны.











