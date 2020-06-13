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Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

13.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


244 новобранца приняли присягу в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. Об этом пишет «Слуцкий край».

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Иванович Панфёров, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Николаевич Шаплавский.

Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Александр Иванович Панфёров поздравил солдат с принятием военной присяги. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что ребята будут достойно продолжать традиции и укреплять обороноспособность нашей страны.

Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Новобранцы приняли присягу в слуцкой 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Как ранее и сообщал SlutskGorod, сегодняшние «присяги» по всей стране в связи с эпидемиологической обстановкой прошли без присутствия родственников и близких новобранцев.

 
 
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Александр Иванович Панфёров поздравил солдат с принятием военной присяги. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной...
 
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