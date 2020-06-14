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Наталья Подольская изменила имидж и возмутила подписчиков провокационным фото

14.06.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Подольская изменила имидж и возмутила подписчиков провокационным фото

Певица Наталья Подольская решилась изменить свою прическу и опубликовала в Instagram фото в новом образе.

38-летняя певица уже много лет не изменяет своему имиджу: длинные рыжие и натуральные волосы – это ее фишка. В повседневности супруга Преснякова предпочитает расслабленный стиль в одежде и минимум макияжа.

Однако Подольская решила удивить своих подписчиков провокационным снимком в прозрачном кружевном белье. Также Наталье сделали яркий макияж и короткую стрижку пикси.

Наталья поинтересовалась мнение подписчиков насчет новой прически, но пользователи хоть и отметили красоту певицы, сменой образа были не впечатлены: «Неееет. Вас такой образ старит. А вы такая хорошенькая и нежная», «Пошловатенько, для мужа – да, но не на публику, всех», «А где длинные волосы?».

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

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Певица Наталья Подольская решилась изменить свою прическу и опубликовала в Instagram фото в новом образе. 38-летняя певица уже много лет не изменяет своему имиджу:...
 
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