Наталья Подольская изменила имидж и возмутила подписчиков провокационным фото

Источник материала: ОНТ

Певица Наталья Подольская решилась изменить свою прическу и опубликовала в Instagram фото в новом образе.

38-летняя певица уже много лет не изменяет своему имиджу: длинные рыжие и натуральные волосы – это ее фишка. В повседневности супруга Преснякова предпочитает расслабленный стиль в одежде и минимум макияжа.

Однако Подольская решила удивить своих подписчиков провокационным снимком в прозрачном кружевном белье. Также Наталье сделали яркий макияж и короткую стрижку пикси.

Наталья поинтересовалась мнение подписчиков насчет новой прически, но пользователи хоть и отметили красоту певицы, сменой образа были не впечатлены: «Неееет. Вас такой образ старит. А вы такая хорошенькая и нежная», «Пошловатенько, для мужа – да, но не на публику, всех», «А где длинные волосы?».

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

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