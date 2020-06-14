Источник материала: Новости Волковыска

Покупатели теряли не только выплаченную за интернет-покупку сумму денег, но и все имеющиеся на платежной карте сбережения.

РУП «Белпочта» сообщило на своем официальном сайте об участившихся случаях кибермошенничества в сфере доставки товаров, приобретенных через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП «Белпочта».

«На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. При проявлении покупателем интереса к товару ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается осуществить оплату товара банковской платежной картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by)», – сообщает РУП «Белпочта».

В результате такого мошенничества покупатели теряли не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на платежной карте сбережения.

«К подлинному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют! Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму необходимо внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» и убедиться в его подлинности», – напоминает белорусский почтовый оператор.

Напоминаем, официальный сайт «Белпочты» носит название belpost.by