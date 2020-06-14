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Бабрико заявил о рейдерском захвате и записал обращение на случай своего задержания

15.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Претендент на пост президента Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.

Он заявил, что сейчас белорусские власти применяют методы давления на его самых близких друзей, коллег и ведут тотальную борьбу, где «все подчиняется одному: найти хоть что-то, чтобы помешать провести выборы в Беларуси».

«Это не просто кампания устрашения. Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и Газпромбанка. Это рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел. Устрашение - это малая часть того, что происходит», - заявил в субботу, 13 июня, Бабарико в интервью РБК.

О назначении Надежды Ермаковой

Ране сообщалось, что экс-глава Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова будет назначена руководителем Белгазпромбанка. Комментируя эту ситуацию, Бабарико отметил, что председателя должны назначать собственники и акционеры.

То, что происходит сейчас, не соответствует законодательству Республики Беларусь. Доля государства в банке составляет всего 0,097% и никак не является «золотой акцией».

«Поэтому назначение даже и.о. председателя правления - прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет - надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило банк у собственника, то эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия», - пояснил Бабарико.

Он назвал дейстия властей полным беззаконием.

«Я, если честно, когда узнал об этом, подумал, что звонки, наверное, какие-то должны были быть, договоренности. Это правильно - позвонить собственникам, тем более иностранным. Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие», - резюмировал он.

Нацбанк имел бы право отстранить действующее руководство и назначить временных управляющих в том случае, если бы банк потерял платежеспособность. Но этого нет.

Бабарико записал обращение к избирателям

Претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико записал обращения к избирателям на случай своего задержания. Об этом экс-банкир заявил в интервью РБК. По словам Бабарико, он готов к выборам 9 августа.

«И у нас такие сценарии есть и до 9 августа, и дальше. Все есть. Что делать - мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому, что пока это бессмысленно», - заявил Бабарико. По его словам, даже если его арестуют, по законодательству его не могут не допустить до выборов.

Инициативная группа Бабарико предприняла все действия, чтобы «дойти до 9 августа» даже в том случае, если сам выдвиженец будет все зоны доступа. Сам он заявил, что в стране есть законодательство, которое определяет, кто не может быть допущен до выборов. А может быть допущен даже задержанный гражданин, поэтому уже все подготовлено на случай задержания.

Записанные обращения Бабарико называет «разговором с народом на удаленке». В них выдвиженец будет давать инструкции своим избирателям о дальнейших действиях. 

  • 12 июня Александр Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, президент заявил, что в отношении Виктора Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем».
  • В этот же день,12 июня, в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли обыски. По делу задержаны 15 топ-менеджеров, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов.
  • После этого недавно назначенный руководитель Комитета госконтроля Иван Тертель повторил слова Лукашенко о том, что на базе Белгазпромбанка была создана организованная преступная группа, а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».
  • Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заверила РБК, что задержанные дают показания против Бабарико.
  • 12 июня сообщалось, что в головном офисе Белгазпромбанка, главой которого в течение 20 лет был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Как и в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком.
  • После этого Бабарико заявил, что власти проверяют людей, близких к нему, потому что на него самого у властей компромата нет.
  • 13 июня Виктор Бабарико подал в ЦИК Беларуси первые 75 тысяч подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

 
 
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Претендент на пост президента Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются
 
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