Бабрико заявил о рейдерском захвате и записал обращение на случай своего задержания

Претендент на пост президента Виктор Бабарико в интервью РБК заявил , что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.

Он заявил, что сейчас белорусские власти применяют методы давления на его самых близких друзей, коллег и ведут тотальную борьбу, где «все подчиняется одному: найти хоть что-то, чтобы помешать провести выборы в Беларуси».

«Это не просто кампания устрашения. Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и Газпромбанка. Это рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел. Устрашение - это малая часть того, что происходит», - заявил в субботу, 13 июня, Бабарико в интервью РБК.

О назначении Надежды Ермаковой

Ране сообщалось, что экс-глава Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова будет назначена руководителем Белгазпромбанка. Комментируя эту ситуацию, Бабарико отметил, что председателя должны назначать собственники и акционеры.

То, что происходит сейчас, не соответствует законодательству Республики Беларусь. Доля государства в банке составляет всего 0,097% и никак не является «золотой акцией».

«Поэтому назначение даже и.о. председателя правления - прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет - надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило банк у собственника, то эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия», - пояснил Бабарико.

Он назвал дейстия властей полным беззаконием.

«Я, если честно, когда узнал об этом, подумал, что звонки, наверное, какие-то должны были быть, договоренности. Это правильно - позвонить собственникам, тем более иностранным. Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие», - резюмировал он.

Нацбанк имел бы право отстранить действующее руководство и назначить временных управляющих в том случае, если бы банк потерял платежеспособность. Но этого нет.

Бабарико записал обращение к избирателям

Претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико записал обращения к избирателям на случай своего задержания. Об этом экс-банкир заявил в интервью РБК. По словам Бабарико, он готов к выборам 9 августа.

«И у нас такие сценарии есть и до 9 августа, и дальше. Все есть. Что делать - мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому, что пока это бессмысленно», - заявил Бабарико. По его словам, даже если его арестуют, по законодательству его не могут не допустить до выборов.

Инициативная группа Бабарико предприняла все действия, чтобы «дойти до 9 августа» даже в том случае, если сам выдвиженец будет все зоны доступа. Сам он заявил, что в стране есть законодательство, которое определяет, кто не может быть допущен до выборов. А может быть допущен даже задержанный гражданин, поэтому уже все подготовлено на случай задержания.

Записанные обращения Бабарико называет «разговором с народом на удаленке». В них выдвиженец будет давать инструкции своим избирателям о дальнейших действиях.