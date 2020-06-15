В детских оздоровительных лагерях из-за Covid-19 вводятся беспрецедентые меры

"Очень серьезная подготовка проводилась, ряд мер — беспрецедентные. Сегодня это необходимо, чтобы мы отдых детей сделали оздоравливающим. Это задача не только медиков, но и собственников лагерей", — сообщила Жукова в эфире телеканала ОНТ.





Так, персонал будет работать вахтовым методом. "Сегодня персонал выезжает за пять дней до открытия лагеря. Мы должны убедиться, что все, кто будет работать, здоровы. И вахтовый метод будет длиться всю смену", — рассказала специалист.





interfax.by "Серьезное внимание будет уделено санэпидрежиму, это уборки, дезинфекция, состояние здоровья персонала. Конечно, самая большая нагрузка ляжет на медиков, которые должны заранее увидеть предвестники возможного неблагополучия", — рассказала Жукова. Также будут ограничены некоторые общелагерные мероприятия, дежурства детей, пишет"Серьезное внимание будет уделено санэпидрежиму, это уборки, дезинфекция, состояние здоровья персонала. Конечно, самая большая нагрузка ляжет на медиков, которые должны заранее увидеть предвестники возможного неблагополучия", — рассказала Жукова.





Она также добавила, что детей, отдыхающих в лагерях, планируется ежедневно опрашивать, при необходимости — измерять температуру. А посещения лагерей родителями сократят до минимума. "Если родители заберут ребенка, очень сложно будет его вернуть и продолжить смену", — отметила она.



