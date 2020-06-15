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В детских оздоровительных лагерях из-за Covid-19 вводятся беспрецедентые меры
Источник материала: Партизан
Об этом сообщила главный санитарный врач Наталья Жукова.
"Очень серьезная подготовка проводилась, ряд мер — беспрецедентные. Сегодня это необходимо, чтобы мы отдых детей сделали оздоравливающим. Это задача не только медиков, но и собственников лагерей", — сообщила Жукова в эфире телеканала ОНТ.
Так, персонал будет работать вахтовым методом. "Сегодня персонал выезжает за пять дней до открытия лагеря. Мы должны убедиться, что все, кто будет работать, здоровы. И вахтовый метод будет длиться всю смену", — рассказала специалист.
Также будут ограничены некоторые общелагерные мероприятия, дежурства детей, пишет
Она также добавила, что детей, отдыхающих в лагерях, планируется ежедневно опрашивать, при необходимости — измерять температуру. А посещения лагерей родителями сократят до минимума. "Если родители заберут ребенка, очень сложно будет его вернуть и продолжить смену", — отметила она.
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Об этом сообщила главный санитарный врач Наталья Жукова.
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