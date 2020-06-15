Сегодня, 15 июня,будет отсутствовать электроэнергия в д. Мельники по ул. Советской с 9.00 до 17.00. Неудобства связаны с плановым ремонтом воздушных линий.
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В районе сегодня опять отключат электроэнергию. Где и когда?
15.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня, 15 июня,будет отсутствовать электроэнергия в д. Мельники по ул. Советской с 9.00 до 17.00. Неудобства связаны с плановым ремонтом воздушных линий.
(Visited 2 times, 2 visits today)
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Сегодня, 15 июня,будет отсутствовать электроэнергия в д. Мельники по ул. Советской с 9.00 до 17.00. Неудобства связаны с плановым ремонтом
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