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Габи Кики: партнеры бросают в меня бананы и называют Африкой
Источник материала: Партизан
Защитник брестского "Динамо" Габи Кики в
- Каждый раз, когда я появляюсь на тренировке, партнеры по "Динамо" называют меня Африкой. Они прикалываются, мы смеемся. Они бросают в меня бананы, но это никак не обижает меня. Они — мои братья. Они берегут меня, создают хорошую атмосферу.
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Защитник брестского "Динамо" Габи Кики в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о командном юморе.
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