Габи Кики: партнеры бросают в меня бананы и называют Африкой













- Каждый раз, когда я появляюсь на тренировке, партнеры по "Динамо" называют меня Африкой. Они прикалываются, мы смеемся. Они бросают в меня бананы, но это никак не обижает меня. Они — мои братья. Они берегут меня, создают хорошую атмосферу.



