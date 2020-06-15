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Габи Кики: партнеры бросают в меня бананы и называют Африкой

15.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник брестского "Динамо" Габи Кики в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о командном юморе.




- Каждый раз, когда я появляюсь на тренировке, партнеры по "Динамо" называют меня Африкой. Они прикалываются, мы смеемся. Они бросают в меня бананы, но это никак не обижает меня. Они — мои братья. Они берегут меня, создают хорошую атмосферу.
 
 
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Защитник брестского "Динамо" Габи Кики в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о командном юморе.
 
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