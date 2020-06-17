Знает каждый белорус и восхищаются иностранцы. Национальной библиотеке Беларуси –14 лет!

Источник материала: ОНТ

Её знает каждый белорус, ею восхищаются иностранцы. Национальная библиотека Беларуси. Стала народной стройкой, визитной карточкой страны и в итоге вошла в двадцатку самых фантастических архитектурных объектов планеты. При строительстве применён уникальный механизм пожарной безопасности и разработана охранная система, которую по сложности можно сравнить с банковской.





Сегодня алмазу знаний – 14 лет! Фонд – без малого 10 миллионов книг. Чтобы прочитать каждую, понадобится почти полторы тысячи лет. Говорят, в цифровую эпоху книги теряют популярность. Но большой интерес к Национальной прямое тому опровержение.

Елену коллеги называют «старожил». Среди книг и каталогов библиотекарь 28 лет. Признаётся: тот день, когда сообщили: «Переезжаем», – помнит отлично. Ведь вместо тесного корпуса на Красноармейской предстояло попасть в «будущее».

Елена Тулупова, заведующий отделом справочно-информационного обслуживания работы Национальной библиотеки Беларуси: «Я дежурила здесь ещё на этапе строительства. Мы помогали строителям консультацией, советом. Поэтому я эту библиотеку видела ещё без мебели, без отделки».

Перед коллективом стояла непростая задача – в кратчайшие сроки перевезти огромный фонд. Елена вспоминает: книги перевозили тёмно-зелёные МАЗы со сцецохраной. А в здании без лифта коробки приходилось выгружать самим.

Елена Тулупова, заведующий отделом справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси: «Все эти 10 миллионов, ну, на тот момент около 9 миллионов книжек, нам нужно было связать отдельными стопочками. Мы перевязывали их бечевкой и в определённом порядке складывали в клети. Точно так же переезжали каталоги. По каждому ящичку мы становились в цепочку, передавали друг другу и, чтобы не нарушить систему, всё по номерам ставили на новые места».

Это тот случай, когда архитектурная мысль опередила время. Тогда, в 1989-м, проект казался космическим. Грандиозная стройка ждала своего часа 20 лет – именно столько времени понадобилось Виктору Крамаренко и Михаилу Виноградову, чтобы их конкурсному проекту наконец дали зелёный свет.

Виктор Крамаренко, архитектор здания Национальной библиотеки Беларуси, заслуженный архитектор Беларуси: «Мы предложили форму ромбокубооктаэдра – это восьмигранник во всех направлениях. Он, по нашим сведениям, был когда-то изобретён Леонардо да Винчи».

В процессе работы архитекторы не уступили ни одного сантиметра облицовки, ни одного градуса наклона стены. Не согласились и расположить хранилище традиционно – под землёй.

Виктор Крамаренко, архитектор здания Национальной библиотеки Беларуси, заслуженный архитектор Беларуси: «Сам алмаз как золотисто-серебристое стекло, которое мы нашли, но были сложности по поставкам стекла».

Задача стояла завершить стройку за три года вместо шести. Работали 24 часа 7 дней в неделю. Строителям предстояло возвести по объему, как двадцать 9-этажных домов, фактически – целый микрорайон. Груз ответственности – 2000 тонн. И 650 тысяч из них – подпорки, которые держались на песочных домкратах.

14 лет назад на открытие «алмаза» собрались тысячи людей. Обладателем читательского билета номер один стал Президент Беларуси. Ведь это была его идея – спустя много лет дать проекту, в который уже почти никто не верил, шанс на реальную жизнь.

Национальная сокровищница знаний сразу же побила мировой рекорд. По рельсам торопливо снуют контейнеры с ценным грузом – с любой полки 10-этажного хранилища «телелифт» доставит документы читателю всего за 15 минут! Для сравнения, в главной библиотеке Франции материалы ждут больше часа.

В архивах националки – почти 10 миллионов только печатных единиц. А прослушивание всей фонотеки займет больше трех лет!

Роман Мотульский, генеральный директор национальной библиотеки Беларуси: «Не каждая из европейских библиотек может похвастаться тем, что у неё есть доступ к 150 банкам и базам данных. Не выходя из нашей библиотеки, можно получить доступ к ресурсам крупнейших университетов мира – Оксфорда, Кембриджа, ресурсам Всемирного банка».

Оценить белорусский «бриллиант» едут со всего мира. 23 этажа на панорамном лифте – и вот. Захватывает дух – с высоты птичьего полёта Минск как на ладони.

После захода солнца с вершины 74-метрового алмаза открывается невероятный вид. А сама жемчужина Минска превращается в единый световой экран, демонстрируя настоящее шоу.

Сегодня число постоянных посетителей Национальной библиотеки – более ста тысяч. Еще тысячи и тысячи ежегодно посещают выставки и семинары или приезжают сделать памятное фото с алмазом. И главное – вероятно, и благодаря этому хранилищу белорусы сохраняют почетное звание одной из самых читающих наций в мире.

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