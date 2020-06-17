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Знает каждый белорус и восхищаются иностранцы. Национальной библиотеке Беларуси –14 лет!
Источник материала: ОНТ
Её знает каждый белорус, ею восхищаются иностранцы. Национальная библиотека Беларуси. Стала народной стройкой, визитной карточкой страны и в итоге вошла в двадцатку самых фантастических архитектурных объектов планеты. При строительстве применён уникальный механизм пожарной безопасности и разработана охранная система, которую по сложности можно сравнить с банковской.
Сегодня алмазу знаний – 14 лет! Фонд – без малого 10 миллионов книг. Чтобы прочитать каждую, понадобится почти полторы тысячи лет. Говорят, в цифровую эпоху книги теряют популярность. Но большой интерес к Национальной прямое тому опровержение.
Елену коллеги называют «старожил». Среди книг и каталогов библиотекарь 28 лет. Признаётся: тот день, когда сообщили: «Переезжаем», – помнит отлично. Ведь вместо тесного корпуса на Красноармейской предстояло попасть в «будущее».
Перед коллективом стояла непростая задача – в кратчайшие сроки перевезти огромный фонд. Елена вспоминает: книги перевозили тёмно-зелёные МАЗы со сцецохраной. А в здании без лифта коробки приходилось выгружать самим.
Это тот случай, когда архитектурная мысль опередила время. Тогда, в 1989-м, проект казался космическим. Грандиозная стройка ждала своего часа 20 лет – именно столько времени понадобилось Виктору Крамаренко и Михаилу Виноградову, чтобы их конкурсному проекту наконец дали зелёный свет.
В процессе работы архитекторы не уступили ни одного сантиметра облицовки, ни одного градуса наклона стены. Не согласились и расположить хранилище традиционно – под землёй.
Задача стояла завершить стройку за три года вместо шести. Работали 24 часа 7 дней в неделю. Строителям предстояло возвести по объему, как двадцать 9-этажных домов, фактически – целый микрорайон. Груз ответственности – 2000 тонн. И 650 тысяч из них – подпорки, которые держались на песочных домкратах.
14 лет назад на открытие «алмаза» собрались тысячи людей. Обладателем читательского билета номер один стал Президент Беларуси. Ведь это была его идея – спустя много лет дать проекту, в который уже почти никто не верил, шанс на реальную жизнь.
Национальная сокровищница знаний сразу же побила мировой рекорд. По рельсам торопливо снуют контейнеры с ценным грузом – с любой полки 10-этажного хранилища «телелифт» доставит документы читателю всего за 15 минут! Для сравнения, в главной библиотеке Франции материалы ждут больше часа.
В архивах националки – почти 10 миллионов только печатных единиц. А прослушивание всей фонотеки займет больше трех лет!
Оценить белорусский «бриллиант» едут со всего мира. 23 этажа на панорамном лифте – и вот. Захватывает дух – с высоты птичьего полёта Минск как на ладони.
После захода солнца с вершины 74-метрового алмаза открывается невероятный вид. А сама жемчужина Минска превращается в единый световой экран, демонстрируя настоящее шоу.
Сегодня число постоянных посетителей Национальной библиотеки – более ста тысяч. Еще тысячи и тысячи ежегодно посещают выставки и семинары или приезжают сделать памятное фото с алмазом. И главное – вероятно, и благодаря этому хранилищу белорусы сохраняют почетное звание одной из самых читающих наций в мире.
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Её знает каждый белорус, ею восхищаются иностранцы. Национальная библиотека Беларуси. Стала народной стройкой, визитной карточкой страны и в итоге вошла в...
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