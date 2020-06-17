«365 дней»: 3 из 10. Мама, я полюбила бандита

Источник материала: Tut.by

Польскую эротическую мелодраму «365 дней» называют сенсацией: всего за несколько дней она стала самым просматриваемым фильмом на стриминговой площадке Netflix за неделю. AFISHA.TUT.BY его уже посмотрела и рассказывает, почему это одна из самых слабых картин года, что на самом деле сделало ее такой популярной и стоит ли вам тратить на нее время.



Кадр из фильма

Для тех белорусов, которые не чураются следить за фестивалями, словосочетание «польское кино» должно вызывать восторженную заинтересованность. Последнее десятилетие польские авторы балуют зрителя крайне изобретательным кино: вспомним «Иду», «Все эти бессонные ночи», «Лицо», «Холодную войну» и, наконец, «Тело Божие» . Увы, «365 дней», снятые Барбарой Бяловас и Томашем Мандесом, в этот ряд вписываются со скрипом. Но славу польского аналога «50 оттенков серого» фильм уже снискал, и это совершенно точно.

После смерти отца новоиспеченный босс сицилийской мафии Массимо решил во что бы то ни стало влюбить в себя польскую красавицу Лауру, которая оказалась в Италии вместе с парнем-неудачником. Привыкший к жестким методам и подчинению, гангстер похищает девушку и дает ей ровно 365 дней, чтобы та его полюбила. Если за год этого не случится, он ее отпустит.



Кадр из фильма

Знакомят зрителя с героями незамысловато — через агрессивный параллельный монтаж. Он в Америке, она в Польше, но их связывает что-то большее, чем монтажные склейки. Ментальная связь двух персонажей выливается в одномоментный оргазм в разных уголках планеты, а их личная встреча начнется нелепой репликой «Заблудилась, малышка?», которую на всякий случай повторят не раз и не два.

Потом будет похищение, уговоры, провокации, деньги и стокгольмский синдром в действии — впрочем, ничего нового (особенно для феминисток). А ведь самые первые сцены фильма могли озадачить тех, кто пришел на ремейк «50 оттенков». Два мафиози обсуждали торговлю детьми и судьбы беженцев, но кино не об этом: мифы о сложном психологизме развеивают первые ноты нарастающего попсового саундтрека. Кстати, музыки здесь много, она намазана жирным слоем, а эксперименты с ней сложно назвать уместными. Неужели авторы всерьез думают, что без этого драматургии не выстроить?



Кадр из фильма

Не спасают кино ни танцы в слоу моушн, ни походы по шикарным бутикам, ни оголенный верх актрисы Анны Марии Сиклуцка, для которой роль стала дебютной, ни даже эпизоды секса. За постельные сцены, кстати, неожиданно неловко, и их хочется скорее промотать. Тем более что почти все они оформлены однотипно — непременно под сладкую англоязычную попсу, которую, честно говоря, уже на третьем треке слушать невозможно. Среди откровенных эпизодов выбивается разве что один: когда прикованную к постели Лауру заставляют побыть вуайеристкой.

Да и польский контекст здесь — просто фон, хотя вообще-то это экранизация одноименного романа польской писательницы Бланки Липинска. О том, что главная героиня полька, мы вспомним только тогда, когда она попросит у возлюбленного итальянца подать на ужин «пиро́ги», а он предупредит ее, что во время секса с ним стоны девушки «будут слышны в Варшаве». А вот смачные польские ругательства — это то единственно живое и неизбитое, отличающее ленту от сонма таких же.



Кадр из фильма

Несмотря на симпатичные исходные данные — польское кино, любопытный жанр, сложно сказать, что фильм получился. Его пресность и ненатуральность заметили не только мы. Прямо сейчас на «КиноПоиске» рейтинг картины — 5.6 , на IMDb и того меньше — 3.7 , на Rotten Tomatoes — 30% . Тогда как такое кино могло стать самым популярным в еженедельном рейтинге Netflix? Все просто, сейчас объясним.

Вообще, у эротических фильмов никогда не было проблем с тем, чтобы прослыть скандальным, сенсационным. Но заслужить внимание публики на независимой площадке Netflix — это уже что-то другое. Тут услугу картине, безусловно, оказал TikTok. В социальной сети даже запустили новый челлендж: пользователи снимают видео на фоне откровенных сцен из фильма и как-то реагируют на них (обычно иронично). Сейчас по хэштегу #365days в TikTok вы найдете аж 461 миллион постов, большая часть как раз связана с картиной.

Понятно, что для того, чтобы стать частью такого челленджа, смотреть весь фильм вовсе не обязательно. А на Netflix с недавних пор две минуты после запуска ленты считаются полноценным просмотром. Вот так типичная мелодрама о нездоровых отношениях с обилием секс-сцен пробилась в топ и приковала к себе внимание многих. Вероятно, такими темпами она не скоро уступит первое место кому-то еще.



Кадр из фильма

Если вы фанат прозы Януша Вишневского («Одиночество в Сети»), бульварного чтива и простеньких драм, вам этот фильм пойдет. Если нет, то два часа жизни советуем потратить на что-то действительно стоящее. Скажем, на «Нимфоманку» Ларса фон Триера, «Служанку» Пак Чхан-ука, «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша, «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи, «Девять с половиной недель» Эдриана Лайна, «Секретаршу» Стивена Шейнберга, «Горькую луну» Романа Полански, «Любовь» Гаспара Ноэ (спорно) или на что-нибудь из Франсуа Озона.

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