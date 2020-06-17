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VII Форум регионов Беларуси и России пройдёт в сентябре
Источник материала: ОНТ
Более полумиллиарда долларов – это только предварительная сумма контрактов, которые рассчитывают заключить на VII Форуме регионов Беларуси и России.
Ставку делают на промышленность, строительство и сельское хозяйство. Форум пройдёт в сентябре. Площадкой для делового диалога станет Минский регион. В этом году у участников (а их ожидают около полутысячи человек) будет ещё больше возможностей, чтобы заявить о себе и найти партнёров по бизнесу.
Впрочем, Форум способствует развитию не только деловых связей между регионами Беларуси и России. Есть то, что связывает страны ещё прочнее – общая память. Не случайно главная тема нынешнего события – историческое наследие Великой Победы.
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Более полумиллиарда долларов – это только предварительная сумма контрактов, которые рассчитывают заключить на VII Форуме регионов Беларуси и России. Ставку...
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