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VII Форум регионов Беларуси и России пройдёт в сентябре

17.06.2020 08:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

VII Форум регионов Беларуси и России пройдёт в сентябре

Более полумиллиарда долларов – это только предварительная сумма контрактов, которые рассчитывают заключить на VII Форуме регионов Беларуси и России. 

Ставку делают на промышленность, строительство и сельское хозяйство. Форум пройдёт в сентябре. Площадкой для делового диалога станет Минский регион. В этом году у участников (а их ожидают около полутысячи человек) будет ещё больше возможностей, чтобы заявить о себе и найти партнёров по бизнесу.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Планируется провести пять секций, совет делового сотрудничества, межпарламентская комиссия. Участие двух спикеров в круглом столе совместно с губернаторами, бизнес-сообществом, депутатами. Конечно, пленарное заседание – это кульминация, основная часть, где мы планируем, что примут участие главы государств».

Впрочем, Форум способствует развитию не только деловых связей между регионами Беларуси и России. Есть то, что связывает страны ещё прочнее – общая память. Не случайно главная тема нынешнего события –  историческое наследие Великой Победы. 

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Более полумиллиарда долларов – это только предварительная сумма контрактов, которые рассчитывают заключить на VII Форуме регионов Беларуси и России.  Ставку...
 
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