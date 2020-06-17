VII Форум регионов Беларуси и России пройдёт в сентябре

Источник материала: ОНТ

Более полумиллиарда долларов – это только предварительная сумма контрактов, которые рассчитывают заключить на VII Форуме регионов Беларуси и России.

Ставку делают на промышленность, строительство и сельское хозяйство. Форум пройдёт в сентябре. Площадкой для делового диалога станет Минский регион. В этом году у участников (а их ожидают около полутысячи человек) будет ещё больше возможностей, чтобы заявить о себе и найти партнёров по бизнесу.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Планируется провести пять секций, совет делового сотрудничества, межпарламентская комиссия. Участие двух спикеров в круглом столе совместно с губернаторами, бизнес-сообществом, депутатами. Конечно, пленарное заседание – это кульминация, основная часть, где мы планируем, что примут участие главы государств».

Впрочем, Форум способствует развитию не только деловых связей между регионами Беларуси и России. Есть то, что связывает страны ещё прочнее – общая память. Не случайно главная тема нынешнего события – историческое наследие Великой Победы.

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