«При мне эта станция закрыта не будет!» Лукашенко — о БелАЭС

Источник материала: Виртуальный Брест

Посещая Гродно, Александр Лукашенко прокомментировал БелАЭС: «При мне эта станция закрыта не будет».





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства. <…> Для меня вопрос безопасности [АЭС], как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем — увидим. Большое видится на расстоянии. Никто ее не закроет, это игра на чувствах людей, это, чтобы, знаете, понравиться где-то на площади. Я вам говорю честно, при мне эта станция закрыта не будет, — процитировал Лукашенко телеканал ОНТ.

— Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) — они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь, — цитирует президента пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций: «Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала».

При этом президент задал вопрос: «Скажите, а в чем опасность?»

— Игналина — рядом. Да, ее закрыли, но не факт, что ее кто-то не откроет, — приводит слова Александра Лукашенко СТВ. — Придет какой-то Лукашенко к власти в Литве, возьмет и откроет станцию. А это старая станция, но она живая. Чернобыль на юг — она дышит. Ленинградская станция совсем рядом — построено немало блоков, Смоленская станция вообще на границе с Беларусью — она работает. Воронежская и пр. на юге — работает. Не помню, сколько в Украине — четыре или шесть атомных станций на юге, — они работают, старые станции. Я к чему говорю это: Беларусь окружена этими станциями. И вот эти наши альтернативщики, когда у них спрашивают: «А какая страна вам больше всего нравится?» — приводят, как когда-то я говорил, Германия и шведы, финны, норвежцы. Ну вот они говорят, к счастью нашему: «Нравится Финляндия». А вы знаете, что Финляндия заканчивает строительство атомной станции? Таким образом, вокруг нас атомные станции, а почему мы не можем ее иметь?

Президент уверен, что «нас атакуют, потому что мы будем конкуренты в производстве того товара, которого в Евросоюзе предостаточно».

— Они же прекрасно понимают, что наша электрическая энергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии. И это не главное. Мы сделаем, и мы начали делать дешевую электрическую энергию для наших людей. Это чистая экология, это самые безопасные — МАГАТЭ это признает — реакторы, которые мы там устанавливаем.

По словам Лукашенко, именно он заставил поменять корпус реактора, который упал при установке.

— Жесточайший контроль. Привезли реактор, начали поднимать, поцарапали корпус, говорят: «Ну это ничего страшного». Так, знаете, по-русски. «Давайте устанавливать». Говорю: «Нет, новый везите». Привезли новый. А этот, говорю, забирайте.

Напомним, в начале июня Александр Лукашенко сказал, что «первый блок [БелАЭС] будет введен буквально днями». В Минэнерго планировали физический пуск в июле.