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BMW прекратила выпуск гибридного суперкара i8
Источник материала: Tut.by
C конвейера завода BMW под Лейпцигом сошел последний экземпляр модели i8, ставшей первым автомобилем марки с «подзаряжаемой» гибридной установкой (Plug-In Hybrid).
Последним выпущенным экземпляром двухместного спорткара стал
Спортивный «гибрид» BMW, получивший авангардную внешность по мотивам эффектного концепта Vision Efficient Dynamics образца 2009 года, выпускался без малого шесть лет — с 2014 года фирма выпустила 20 500 купе и родстеров с 374-сильной гибридной установкой на основе бензинового трехцилиндрового мотора объемом 1,5 л. Напомним, что в конце 2017 года i8 был
По слухам, в BMW уже работают над преемником i8, но новый спорткар если и увидит свет, то не раньше 2023 года. Его прообразом может стать показанный в прошлом году шоу-кар
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C конвейера завода BMW под Лейпцигом сошел последний экземпляр модели i8, в свое время ставшей первым автомобилем марки с «подзаряжаемой» гибридной установкой.
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