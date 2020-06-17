ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

BMW прекратила выпуск гибридного суперкара i8

17.06.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

C конвейера завода BMW под Лейпцигом сошел последний экземпляр модели i8, ставшей первым автомобилем марки с «подзаряжаемой» гибридной установкой (Plug-In Hybrid).


Последним выпущенным экземпляром двухместного спорткара стал i8 Roadster, кузов которого окрашен в цвет Portimao Blue — машина уже отправилась к заказчику из Германии.


Спортивный «гибрид» BMW, получивший авангардную внешность по мотивам эффектного концепта Vision Efficient Dynamics образца 2009 года, выпускался без малого шесть лет — с 2014 года фирма выпустила 20 500 купе и родстеров с 374-сильной гибридной установкой на основе бензинового трехцилиндрового мотора объемом 1,5 л. Напомним, что в конце 2017 года i8 был модернизирован — собственно, именно тогда в гамме и появилась открытая версия «двухдверки».


По слухам, в BMW уже работают над преемником i8, но новый спорткар если и увидит свет, то не раньше 2023 года. Его прообразом может стать показанный в прошлом году шоу-кар Vision M Next, а пиковая отдача новой гибридной установки может достигать примерно 600 л.с.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
C конвейера завода BMW под Лейпцигом сошел последний экземпляр модели i8, в свое время ставшей первым автомобилем марки с «подзаряжаемой» гибридной установкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодние каникулы могут сократить в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика