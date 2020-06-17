BMW прекратила выпуск гибридного суперкара i8

Источник материала: Tut.by

C конвейера завода BMW под Лейпцигом сошел последний экземпляр модели i8, ставшей первым автомобилем марки с «подзаряжаемой» гибридной установкой (Plug-In Hybrid).





Последним выпущенным экземпляром двухместного спорткара стал i8 Roadster , кузов которого окрашен в цвет Portimao Blue — машина уже отправилась к заказчику из Германии.





Спортивный «гибрид» BMW, получивший авангардную внешность по мотивам эффектного концепта Vision Efficient Dynamics образца 2009 года, выпускался без малого шесть лет — с 2014 года фирма выпустила 20 500 купе и родстеров с 374-сильной гибридной установкой на основе бензинового трехцилиндрового мотора объемом 1,5 л. Напомним, что в конце 2017 года i8 был модернизирован — собственно, именно тогда в гамме и появилась открытая версия «двухдверки».





По слухам, в BMW уже работают над преемником i8, но новый спорткар если и увидит свет, то не раньше 2023 года. Его прообразом может стать показанный в прошлом году шоу-кар Vision M Next , а пиковая отдача новой гибридной установки может достигать примерно 600 л.с.