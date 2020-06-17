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Citroen рассекретил новый C4 и его электрическую версию

17.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Citroen поделилась первыми изображениями новой «пятидверки» C4, а также ее электрической модификации с обозначением e-C4.


В самой компании будущую новинку относят к сегменту кросс-хэтчбеков, однако пока что пресс-служба Citroen никакой конкретики не приводит. Неизвестны даже габариты, но, по всей видимости, новый C4 в модельном ряду марки приходит на смену C4 Cactus, который был обновлен в 2017 году.


Новый C4 будет отличаться приподнятым кузовом с плавными формами и динамичным силуэтом, а в салоне обещана некая «уникальная инновация для переднего пассажира», о которой французы расскажут чуть позже. Также хетчбэк получит знакомую по C4 Cactus и C5 Aircross подвеску Progressive Hydraulic Cushions, амортизаторы которой снабжены дополнительными гидравлическими буферами для повышения комфорта и плавности хода.



На выбор будут предложены версии с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, а также электрический вариант e-C4. Все подробности о новом поколении C4 компания озвучит 30 июня во время премьерного показа машины.

 
 
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Компания Citroen поделилась первыми изображениями новой «пятидверки» C4, а также ее электрической модификации с обозначением e-C4.
 
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