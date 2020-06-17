В чистом поле по дороге из Пинска в Пинковичи есть искусственная неровность. Зачем?

Источник материала: Виртуальный Брест

Лихачили единицы, а неудобства терпят все. Несколько лет назад из Пинска в Пинковичи через поле проложили новую дорогу. Бетонное покрытие, хорошая скорость, ветер за окном… Не нужно ехать с черепашьей скоростью 40 км в час по восточной части города, деревне Вишевичи, останавливаться на красный сигнал светофора, пропускать пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, которых по пути движения через Альбрехтово великое множество.





Почему однажды на объездной дороге среди чистого поля появилась искусственная неровность? Школы здесь нет, детского сада – тоже. Дорогу пешеходы не переходят…





Ответ найден в Пинском ДРСУ-104, которое обслуживает данную дорогу. Оказывается, установку здесь искусственной неровности инициировал отделение ГАИ Пинского РОВД, а комиссия по безопасности дорожного движения при Пинском райисполкоме предложение поддержала.

Причина в том, что на этой дороге, внешне напоминающей взлетную полосу, отдельные водители проверяли скоростные возможности своих автомобилей. Случались аварии. Чтобы не дать таким лихачам устраивать гонки с тяжкими последствиями, решено было создать искусственное препятствие.

Теперь перед ним скорость до 30 км в час и ниже сбавляют все.