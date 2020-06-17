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В чистом поле по дороге из Пинска в Пинковичи есть искусственная неровность. Зачем?

17.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лихачили единицы, а неудобства терпят все. Несколько лет назад из Пинска в Пинковичи через поле проложили новую дорогу. Бетонное покрытие, хорошая скорость, ветер за окном… Не нужно ехать с черепашьей скоростью 40 км в час по восточной части города, деревне Вишевичи, останавливаться на красный сигнал светофора, пропускать пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, которых по пути движения через Альбрехтово великое множество.

В чистом поле по дороге из Пинска в Пинковичи есть искусственная неровность. Зачем?

Почему однажды на объездной дороге среди чистого поля появилась искусственная неровность? Школы здесь нет, детского сада – тоже. Дорогу пешеходы не переходят…

В чистом поле по дороге из Пинска в Пинковичи есть искусственная неровность. Зачем?

Ответ найден в Пинском ДРСУ-104, которое обслуживает данную дорогу. Оказывается, установку здесь искусственной неровности инициировал отделение ГАИ Пинского РОВД, а комиссия по безопасности дорожного движения при Пинском райисполкоме предложение поддержала.

Причина в том, что на этой дороге, внешне напоминающей взлетную полосу, отдельные водители проверяли скоростные возможности своих автомобилей. Случались аварии. Чтобы не дать таким лихачам устраивать гонки с тяжкими последствиями, решено было создать искусственное препятствие.

Теперь перед ним скорость до 30 км в час и ниже сбавляют все.

 
 
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  Лихачили единицы, а неудобства терпят все. Несколько лет назад из Пинска в Пинковичи через поле проложили новую дорогу. Бетонное покрытие, хорошая скорость,...
 
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