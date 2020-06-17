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Жильцы показали свой двор: трава по пояс ребёнку, бычки, мусор и заколоченная песочница
17.06.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Здравствуйте.Такая обстановка во дворах в самом центре города (Карла Маркса 36).
До ЖЭСа не достучаться! Помогите публикацией.
Во дворе дома Карла Маркса 36 и близлежащие дворы выглядят именно так.
Мы не просим о капитальном ремонте двора и новую детскую площадку, мы просим о порядке.
Трава по колено, песочница (единственное,что есть для детей, а у нас их не мало) сгнила и песка в ней нет. Качель срезана, а новая не поставлена.
Вокруг мусор, грязь, бычки и бутылки! С этим играть нашим детям?
И это не утро после выходных, когда дворников нет, это среда, 14 часов.
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Здравствуйте.Такая обстановка во дворах в самом центре города (Карла Маркса 36). До ЖЭСа не достучаться! Помогите публикацией. Во дворе дома Карла Маркса 36 и...
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