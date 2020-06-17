Жильцы показали свой двор: трава по пояс ребёнку, бычки, мусор и заколоченная песочница

Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте.Такая обстановка во дворах в самом центре города (Карла Маркса 36).





До ЖЭСа не достучаться! Помогите публикацией.





Во дворе дома Карла Маркса 36 и близлежащие дворы выглядят именно так.





Мы не просим о капитальном ремонте двора и новую детскую площадку, мы просим о порядке.





Трава по колено, песочница (единственное,что есть для детей, а у нас их не мало) сгнила и песка в ней нет. Качель срезана, а новая не поставлена.





Вокруг мусор, грязь, бычки и бутылки! С этим играть нашим детям?





И это не утро после выходных, когда дворников нет, это среда, 14 часов.



