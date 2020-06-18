Кочанова ознакомилась с работой крупных барановичских предприятий

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Барановичи ознакомилась с работой производственного хлопчатобумажного объединения и местного комбината хлебопродуктов, встретилась с трудовыми коллективами предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.





Как объяснила сама спикер, для знакомства она выбрала одни из основных, брендовые предприятия города. Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика этих предприятий, какую зарплату получают люди, какое у них настроение, как в целом выполняется принятая по поручению Президента программа развития Барановичей.

Первым пунктом маршрута было ОАО "Барановичхлебопродукт". Крупный агропромышленный холдинг осенью отметит свое 75-летие. Здесь трудятся более 700 человек. Предприятие специализируется на производстве готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных нужд. Помимо комбикормов здесь выпускают традиционный ассортимент социально значимой продукции (мука, крупа), а также рапсовое масло и жмых. Ежедневно на предприятии перерабатывается 150 т зерна.





Несколько лет назад у предприятия были проблемы, связанные с объективными причинами. Оно обратилось за господдержкой и ее получило. Директор Георгий Хомченко рассказал, как была использована оказанная государством помощь и выполнены все условия. Предприятию произвели эмиссию акций. Они переданы в Агентство по управлению активами, и через пять лет ОАО сможет обратно их выкупать при условии сохранения прибыльной работы.





"Вполне здоровый и правильный подход, я считаю. И очень важно, что все мукомолы страны имеют равные условия для конкуренции, - отметил руководитель предприятия. - Сегодня тяжелые времена позади: у нас достаточно оборотных средств, мы работаем стабильно. В прошлом году финишировали достаточно хорошо и успешно, с прибылью и выплачивали дивиденды нашему основному собственнику - Барановичскому району. Мы сейчас стоим накануне заготовки и готовы в нее войти и оплатить все зерно, которое будем покупать у производителей".









Во время общения Натальи Кочановой с трудовым коллективом был затронут вопрос будущего городского парка. Председатель горисполкома Юрий Громаковский сообщил, что реконструкция парка заложена в комплексный план социально-экономического развития Барановичей. Власти уже определились с инвестором - крупной российской компанией, которая специализируется на таких проектах (в том числе один из них реализован в Гомеле). В течение года планируется подписать инвестдоговор. Наталья Кочанова пообещала взять этот вопрос на контроль.









В открытой и доверительной атмосфере прошел и разговор в ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение". Наталья Кочанова ответила на вопросы, связанные с медициной, образованием, поддержкой многодетных семей, строительством БелАЭС. Текстильщиков также интересовали перспективы белорусской легкой промышленности.













Предприятие, несмотря на пандемию, которая затронула все страны, смогло не только не снизить, но и нарастить экспорт. За январь - март отправило за пределы республики продукции почти на $4,5 млн с темпом роста 127,8% к уровню прошлого года.





"Президент поставил задачу отработать конкретные предложения, которые необходимо принимать для поддержки предприятий легкой промышленности. Сейчас концерн "Беллегпром" занимается отработкой этих предложений, в ближайшее время они будут представлены главе государства, для того чтобы в дальнейшем их реализовывать. Это будет серьезная комплексная программа", - сказала Наталья Кочанова.

Подводя итоги своей очередной рабочей поездки в регионы, Наталья Кочанова отметила, что удовлетворена увиденным в Барановичах. "Я довольна настроением людей. Они говорят, что нужна работа, надо работать. Это очень важно. Ситуация, которая складывается в мире, в экономике из-за пандемии, непростая. Просели предприятия, кооперационные связи. Поэтому люди сегодня очень четко понимают: главное иметь работу и зарплату. Президент поставил задачу: к 1 августа средняя заработная плата в Барановичах должна составлять Br1 тыс. Не сомневаюсь, что она будет выполнена. У меня есть уверенность в том, что на предприятиях, которые я сегодня посетила, будут делать все для того, чтобы повысить заработную плату своим работникам. Но и продукция, которую они выпускают, эти предприятия, достойная", - сказала спикер.

Фото Вадима Якубёнка