Вы знаете, какие фильмы стали самыми кассовыми в истории? Проверьте

Источник материала: Tut.by

Билет в кино сейчас может обойтись всего в 5−6 рублей на человека. Но даже эти деньги — уже вклад в общие сборы картины. Это показатель, который часто остается в тени. Хотя, если подумать, то в первую очередь зритель голосует не оценкой на «Кинопоиске» или у себя в Instagram, а именно рублем. AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест по самым кассовым фильмам и открыть для себя новые факты из мира киноиндустрии.

Информация преимущественно взята с сервиса «Кинопоиск». Также в подготовке теста использовались данные TUT.BY.