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Вы знаете, какие фильмы стали самыми кассовыми в истории? Проверьте

18.06.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билет в кино сейчас может обойтись всего в 5−6 рублей на человека. Но даже эти деньги — уже вклад в общие сборы картины. Это показатель, который часто остается в тени. Хотя, если подумать, то в первую очередь зритель голосует не оценкой на «Кинопоиске» или у себя в Instagram, а именно рублем. AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест по самым кассовым фильмам и открыть для себя новые факты из мира киноиндустрии.

Информация преимущественно взята с сервиса «Кинопоиск». Также в подготовке теста использовались данные TUT.BY.

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AFISHA.TUT.BY предлагает узнать, какие фильмы становились самыми кассовыми в мире, в США, в России и в Беларуси. Думаете, угадаете хоть один?
 
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