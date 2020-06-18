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Вы знаете, какие фильмы стали самыми кассовыми в истории? Проверьте
Источник материала: Tut.by
Билет в кино сейчас может обойтись всего в 5−6 рублей на человека. Но даже эти деньги — уже вклад в общие сборы картины. Это показатель, который часто остается в тени. Хотя, если подумать, то в первую очередь зритель голосует не оценкой на «Кинопоиске» или у себя в Instagram, а именно рублем. AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест по самым кассовым фильмам и открыть для себя новые факты из мира киноиндустрии.
Информация преимущественно взята с сервиса «Кинопоиск». Также в подготовке теста использовались данные TUT.BY.
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AFISHA.TUT.BY предлагает узнать, какие фильмы становились самыми кассовыми в мире, в США, в России и в Беларуси. Думаете, угадаете хоть один?
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