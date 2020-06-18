ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Месси продлит контракт с "Барселоной"

18.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аргентинский форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонской "Барселоной" до 2023 года, пишет Mundo Deportivo.




Нынешнее соглашение 32-летнего форварда с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца лета 2021 года. Условия нового контракта, по информации источника, будут аналогичными тем, что прописаны в действующем. В том числе сохранится пункт, действующий до 10 июня, по которому футболист может покинуть команду по завершении каждого сезона.

Напомним, Месси выступает за каталонцев с 2003 года. Вместе с "Барсой" аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинский форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонской "Барселоной" до 2023 года, пишет Mundo Deportivo.
 
Новости дня
Новости разные
 
В этом году минские очередники наконец смогут построиться по госрасценкам. Как это возможно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика