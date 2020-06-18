Карты рассрочки есть в девяти банках. И вот их условия

Рассрочка уже стала привычным инструментов расчетов за покупки. И сейчас, когда банкиувеличивают ставки по кредитам, является особенно актуальной. FINANCE.TUT.BY узнал, на какой срок и на каких условия банки оформляют карты рассрочки.
В обзоре рассматривались только карты рассрочки. Критерий отбора — беспроцентная (около 0%) рассрочка у партнеров или рассрочка со сниженной процентной ставкой относительно РВСР в любом магазине. Мы не включали в обзор кредитные карты, рассрочку на товары и услуги в виде банковского перевода, кредиты наличными, овердрафт.
Условия по картам рассрочки 9 банков представлены в таблице.
Банк, карта
Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки
Магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание
Альфа-Банк,
Красная карта
От 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев
Любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 13,6% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Банк ВТБ,
Черепаха
До 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев
Магазины-партнеры (5 950); вне сети партнеров ставка — 13,5% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
От 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев
Магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 19,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Беларусбанк,
Магнит
От 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (20 951); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,61% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN
Белгазпромбанк,
Карта покупок
От 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами
Только в магазинах-партнерах (26 724); выпуск и обслуживание карты без комиссий
Paritetbank,
«Любимая карта» рассрочки
В зависимости от платежеспособности; до 7000 BYN без справки о доходах; 1−3 месяца
Магазины-партнеры (130); вне сети партнеров овердрафт 20,99% годовых со справкой о доходах и 22,99% без справки; выпуск и обслуживание карты без комиссий
БПС-Сбербанк,
Карта FUN
До 10 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; от 3 до 12 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (19 000); вне сети партнеров овердрафт под 0,000001% первые 2 месяца, далее — 13,61% годовых; выпуск и обслуживание карты — 0,03 BYN единоразово
Приорбанк,
Вам можно всё
До 14 900 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (200); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 16,5% годовых первые 2 месяца, потом - 20,5%, выпуск и обслуживание карты без комиссий
МТБанк,
Халва MIX
От 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца); мани-бэк до 1% при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год
МТБанк,
Халва MAX
От 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,93% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц
Банк, карта
Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки; магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание
Альфа-Банк,
Красная карта
От 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев;
любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 13,6% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Банк ВТБ,
Черепаха
До 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев;
магазины-партнеры (5 950); вне сети партнеров ставка — 13,5% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
От 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев;
магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 19,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Беларусбанк,
Магнит
От 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (20 951); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,61% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN
Белгазпромбанк,
Карта покупок
От 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами;
только в магазинах-партнерах (26 724); выпуск и обслуживание карты без комиссий
Paritetbank,
«Любимая карта» рассрочки
В зависимости от платежеспособности; до 7000 BYN без справки о доходах; 1−3 месяца;
магазины-партнеры (130); вне сети партнеров овердрафт 20,99% годовых со справкой о доходах и 22,99% без справки; выпуск и обслуживание карты без комиссий
БПС-Сбербанк,
Карта FUN
До 10 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; от 3 до 12 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (19 000); вне сети партнеров овердрафт под 0,000001% первые 2 месяца, далее — 13,61% годовых; выпуск и обслуживание карты — 0,03 BYN единоразово
Приорбанк,
Вам можно всё
До 14 900 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами;
Магазины-партнеры (200); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 16,5% годовых первые 2 месяца, потом - 20,5%, выпуск и обслуживание карты без комиссий
МТБанк,
Халва MIX
От 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца); мани-бэк до 1% при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год
МТБанк,
Халва MAX
От 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,93% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц
Что следует знать о картах рассрочки
Один из главных минусов — рассрочка распространяется только на покупки в магазинах-партнерах банков. Больше всего партнеров у МТБанка (27 022) и Белгазпромбанка (26 724), меньше всего у Paritetbank (130) и Приорбанка (200);
Исключение — Альфа-Банк. Рассрочкой банка можно воспользоваться в любом магазине: белорусском, зарубежном, в том числе в онлайн-магазине. Правда, бесплатной такая рассрочка будет только 1 месяц, далее процентная ставка составит от 5% до 13,6% годовых;
Все карты, кроме карты Белгазпромбанка и Халва MIX от МТБанка, сочетают в себе функции рассрочки и овердрафта. Последний обойдется в 13,5−24,93% годовых;
За последние 2 месяца кредиты по картам рассрочки подешевели на 0,5−0,58%. Стал дороже только овердрафт по карте Банка Дабрабыт, прибавив 5,8 п.п.;
Справка о доходах не потребуется, если доступный лимит по карте не будет превышать 5−7 тысяч рублей;
Период рассрочки зависит от магазина-партнера. Наиболее частый вариант — рассрочка на 3−6 месяцев. При этом в некоторых магазинах платеж может быть разделён на 12−24 месяца;
Не все карты рассрочки бесплатны. В Беларусбанке, Банке ВТБ и по карте «Халва MAX» МТБанка стоимость обслуживания будет зависеть от оборотов по карте. Чтобы пользоваться картой бесплатно, необходимо совершить покупки на сумму не менее 50−300 BYN в месяц. Обязательная комиссия за обслуживание будет только по карте МТБанка «Халва MIX» — 9,9 BYN в год. А в символичные 3 копейки обойдется карта рассрочки БПС-Сбербанка;