ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Карты рассрочки есть в девяти банках. И вот их условия

18.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рассрочка уже стала привычным инструментов расчетов за покупки. И сейчас, когда банки увеличивают ставки по кредитам, является особенно актуальной. FINANCE.TUT.BY узнал, на какой срок и на каких условия банки оформляют карты рассрочки.


фото с сайта: pixabay.com

В обзоре рассматривались только карты рассрочки. Критерий отбора — беспроцентная (около 0%) рассрочка у партнеров или рассрочка со сниженной процентной ставкой относительно РВСР в любом магазине. Мы не включали в обзор кредитные карты, рассрочку на товары и услуги в виде банковского перевода, кредиты наличными, овердрафт.

По сравнению с прошлым обзором появились три новые карты рассрочки. Вернулась «Карта FUN» БПС-Сбербанка, оформление которой было приостановлено 20 марта. Среди новых предложений: карты рассрочки от Paritetbank и Приорбанка.

Условия по картам рассрочки 9 банков представлены в таблице.

Банк, карта

Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки

Магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание

Альфа-Банк,

Красная карта

От 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев

Любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 13,6% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Банк ВТБ,

Черепаха

До 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев

Магазины-партнеры (5 950); вне сети партнеров ставка — 13,5% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц

Банк Дабрабыт,

Смарт карта

От 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев

Магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 19,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Беларусбанк,

Магнит

От 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (20 951); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,61% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN

Белгазпромбанк,

Карта покупок

От 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами

Только в магазинах-партнерах (26 724); выпуск и обслуживание карты без комиссий

Paritetbank,

«Любимая карта» рассрочки

В зависимости от платежеспособности; до 7000 BYN без справки о доходах; 1−3 месяца

Магазины-партнеры (130); вне сети партнеров овердрафт 20,99% годовых со справкой о доходах и 22,99% без справки; выпуск и обслуживание карты без комиссий

БПС-Сбербанк,

Карта FUN

До 10 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; от 3 до 12 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (19 000); вне сети партнеров овердрафт под 0,000001% первые 2 месяца, далее — 13,61% годовых; выпуск и обслуживание карты — 0,03 BYN единоразово

Приорбанк,

Вам можно всё

До 14 900 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (200); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 16,5% годовых первые 2 месяца, потом - 20,5%, выпуск и обслуживание карты без комиссий

МТБанк,

Халва MIX

От 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца); мани-бэк до 1% при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год

МТБанк,

Халва MAX

От 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,93% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

Банк, карта

Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки; магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание

Альфа-Банк,

Красная карта

От 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев;

любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 13,6% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Банк ВТБ,

Черепаха

До 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев;

магазины-партнеры (5 950); вне сети партнеров ставка — 13,5% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц

Банк Дабрабыт,

Смарт карта

От 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев;

магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 19,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Беларусбанк,

Магнит

От 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчете собственными деньгами;

магазины-партнеры (20 951); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,61% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN

Белгазпромбанк,

Карта покупок

От 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами;

только в магазинах-партнерах (26 724); выпуск и обслуживание карты без комиссий

Paritetbank,

«Любимая карта» рассрочки

В зависимости от платежеспособности; до 7000 BYN без справки о доходах; 1−3 месяца;

магазины-партнеры (130); вне сети партнеров овердрафт 20,99% годовых со справкой о доходах и 22,99% без справки; выпуск и обслуживание карты без комиссий

БПС-Сбербанк,

Карта FUN

До 10 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; от 3 до 12 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами;

магазины-партнеры (19 000); вне сети партнеров овердрафт под 0,000001% первые 2 месяца, далее — 13,61% годовых; выпуск и обслуживание карты — 0,03 BYN единоразово

Приорбанк,

Вам можно всё

До 14 900 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами;

Магазины-партнеры (200); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 16,5% годовых первые 2 месяца, потом - 20,5%, выпуск и обслуживание карты без комиссий

МТБанк,

Халва MIX

От 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца); мани-бэк до 1% при расчете собственными деньгами;

магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год

МТБанк,

Халва MAX

От 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при расчете собственными деньгами;

магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,93% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

Что следует знать о картах рассрочки

  • Один из главных минусов — рассрочка распространяется только на покупки в магазинах-партнерах банков. Больше всего партнеров у МТБанка (27 022) и Белгазпромбанка (26 724), меньше всего у Paritetbank (130) и Приорбанка (200);
  • Исключение — Альфа-Банк. Рассрочкой банка можно воспользоваться в любом магазине: белорусском, зарубежном, в том числе в онлайн-магазине. Правда, бесплатной такая рассрочка будет только 1 месяц, далее процентная ставка составит от 5% до 13,6% годовых;
  • Все карты, кроме карты Белгазпромбанка и Халва MIX от МТБанка, сочетают в себе функции рассрочки и овердрафта. Последний обойдется в 13,5−24,93% годовых;
  • За последние 2 месяца кредиты по картам рассрочки подешевели на 0,5−0,58%. Стал дороже только овердрафт по карте Банка Дабрабыт, прибавив 5,8 п.п.;
  • Справка о доходах не потребуется, если доступный лимит по карте не будет превышать 5−7 тысяч рублей;
  • Период рассрочки зависит от магазина-партнера. Наиболее частый вариант — рассрочка на 3−6 месяцев. При этом в некоторых магазинах платеж может быть разделён на 12−24 месяца;
  • Не все карты рассрочки бесплатны. В Беларусбанке, Банке ВТБ и по карте «Халва MAX» МТБанка стоимость обслуживания будет зависеть от оборотов по карте. Чтобы пользоваться картой бесплатно, необходимо совершить покупки на сумму не менее 50−300 BYN в месяц. Обязательная комиссия за обслуживание будет только по карте МТБанка «Халва MIX» — 9,9 BYN в год. А в символичные 3 копейки обойдется карта рассрочки БПС-Сбербанка;
  • Картами рассрочки можно расплачиваться в том числе как обычной дебетовой картой. Беларусбанк, МТБанк, БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк предоставляют мани-бэк 1−3% от суммы покупки при расчете собственными деньгами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассрочка уже стала привычным инструментов расчетов за покупки. И сейчас, когда банки увеличивают ставки по кредитам, является особенно актуальной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Письмо Ван Гога продано на аукционе за 200 тысяч евро. Всех поразило его неприличное содержание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика