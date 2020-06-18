Карты рассрочки есть в девяти банках. И вот их условия

Банк, карта Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки; магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание

Альфа-Банк, Красная карта От 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев; любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 13,6% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Банк ВТБ, Черепаха До 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев; магазины-партнеры (5 950); вне сети партнеров ставка — 13,5% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц

Банк Дабрабыт, Смарт карта От 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев; магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 19,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Беларусбанк, Магнит От 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчете собственными деньгами; магазины-партнеры (20 951); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,61% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN

Белгазпромбанк, Карта покупок От 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами; только в магазинах-партнерах (26 724); выпуск и обслуживание карты без комиссий

Paritetbank, «Любимая карта» рассрочки В зависимости от платежеспособности; до 7000 BYN без справки о доходах; 1−3 месяца; магазины-партнеры (130); вне сети партнеров овердрафт 20,99% годовых со справкой о доходах и 22,99% без справки; выпуск и обслуживание карты без комиссий

БПС-Сбербанк, Карта FUN До 10 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; от 3 до 12 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами; магазины-партнеры (19 000); вне сети партнеров овердрафт под 0,000001% первые 2 месяца, далее — 13,61% годовых; выпуск и обслуживание карты — 0,03 BYN единоразово

Приорбанк, Вам можно всё До 14 900 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами; Магазины-партнеры (200); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 16,5% годовых первые 2 месяца, потом - 20,5%, выпуск и обслуживание карты без комиссий

МТБанк, Халва MIX От 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца); мани-бэк до 1% при расчете собственными деньгами; магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год