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Жителя Лунинца привлекли к ответственности за ложное сообщение о краже

18.06.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жителя Лунинца привлекли к ответственности за ложное сообщение о краже кошелька с деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Жителя Лунинца привлекли к ответственности за ложное сообщение о краже

В милицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что в поезде у него украли кошелек с Br500 и банковской платежной картой. Правоохранители провели комплекс мероприятий по установлению круга подозреваемых, в том числе отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они усомнились в правдивости слов лунинчанина.

При повторном опросе потерпевший сознался, что историю с кражей выдумал. По его словам, на такой поступок его подтолкнула боязнь признаться родителям, что он проиграл деньги в одном из игровых приложений.

В отношении мужчины составлен административный протокол.

 
 
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  Жителя Лунинца привлекли к ответственности за ложное сообщение о краже кошелька с деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В милицию обратился...
 
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