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"Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства

18.06.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства

Глава государства напомнил, что в течение полугода над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Александр Лукашенко подчеркнул, что следом за кодексами необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования. "Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам", - потребовал Президент.

 
 
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  Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом Президент...
 
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