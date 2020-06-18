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Соскучились по жарким странам? Тогда посмотрите это видео (возможно, скучать перестанете)
Источник материала: Tut.by
Жутковатое видео снял житель Таиланда: прямо на стене дома схватку между собой устроили ящерица и змея! Посмотрите, как это выглядело: возможно, вы хотя бы немного перестанете скучать по отдыху в жарких странах.
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Жутковатое видео снял житель Таиланда.
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