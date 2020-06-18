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Соскучились по жарким странам? Тогда посмотрите это видео (возможно, скучать перестанете)

18.06.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жутковатое видео снял житель Таиланда: прямо на стене дома схватку между собой устроили ящерица и змея! Посмотрите, как это выглядело: возможно, вы хотя бы немного перестанете скучать по отдыху в жарких странах.

 
 
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