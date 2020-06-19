В Гродненском зоопарке пополнение. За неделю родились три малыша

Источник материала: ОНТ

В Гродненском зоопарке настоящий беби-бум. Здесь за одну неделю родились сразу три малыша – два дагестанских тура и уссурийский пятнистый олененок.





Самому маленькому из детской компании два дня отроду. Уже известно, что это мальчики и девочка. Сейчас всем коллективом им выбирают имена. По чистой случайности живут малыши совсем близко друг от друга – в соседних вольерах. Рядом уже толпятся посетители. Особенно счастливы дети, ведь, к примеру, оленёнок, почти точь-в-точь, как Бемби из сказки. Старшее поколение животных молодняк не обижает. В просторном вольере места хватает всем. Жару и оленята, и маленькие туры переносят отлично. А вот угощать их бесполезно – малыши пока на грудном вскармливании.

Елена Шабаловская, администратор Гродненского зоопарка: «Немножко пройдет времени, и примерно через месяц они начнут пробовать травку, будут более активными, чем сейчас. Сейчас они еще такие пассивные, медлительные. Наверное, из-за жары, потому что погода сейчас стоит такая солнечная. Стараются спрятаться где-то в сарайчик. В общем, держатся возле мамы».

Сейчас в зоопарке решают, что делать с таким большим приплодом. Возможно, часть животных оставят, а остальных обменяют на других зверей из зоопарков страны.

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