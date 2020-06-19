По ТВ показали видео допроса топов Белгазпромбанка. Мы узнали, как связаны между собой офшоры из дела

Источник материала: Виртуальный Брест

В сюжете телеканала «Беларусь 1», во время которого глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил о задержании Виктора Бабарико, были показаны документы на несколько иностранных компаний. Мы постарались узнать, как они связаны с потенциальным кандидатом в президенты.





Фото: «Беларусь 1»

Британская Business Renovation Investment была ликвидирована в 2018 году. В 2007—2017 годах одним из ее директоров был Дмитрий Жердецкий, который работал в Белгазпромбанке специалистом по обслуживанию зданий. Ранее сообщалось о задержании Жердецкого.

Британская компания находилась под контролем латвийской Baltijas Investiciju Grupa. Одним из владельцев значился Дмитрий Шевчук. Ранее он был заместителем начальника юридического управления Белгазпромбанка. Он также задержан.

По данным КГК, за несколько лет в интересах латвийского банка ABLV со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов. На счетах латвийского банка были обнаружены деньги, принадлежащие менеджерам Белгазпромбанка, в том числе Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в офшорах и сопровождал их деятельность, сказал Тертель.

От имени Business Renovation Investment открывали счет в кипрском банке. Из показанных документов следует, что бенефициарами компании были Виктор Бабарико и его бывшие заместители в Белгазпромбанке Алексей Задойко и Сергей Добролет. Они также задержаны.

Документы из дела имеются в свободном доступе

На СТВ показали видео допроса Задойко. Он рассказал, какой процент от прибыли по итогам календарного года получали участники.





— Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10. Вот. Но еще раз говорю, это вот так вот было. Деньги сначала никому не перечислялись, ничего, — говорит Задойко.

— По десять за какой период?

— Это по году считалось. Десять процентов от участия, от полученной прибыли.

Жердецкий был директором и в еще одной британской компании Business Smart Investment, которая прекратила деятельность в 2017 году. Из документов, показанных по ТВ, можно увидеть, что конечным бенефициаром этой компании был Бабарико.

По СТВ также показали фрагмент допроса зампреда правления Белгазпромбанка Александра Ильясюка.





— Это примерно 2007−2008 год при Селявко Валерии Владимировиче. Вообще идея его была изначально. Ну, давно… Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там, — говорит Ильясюк.

— А какая? — спрашивает представитель ДФР.

— Я думаю, что в Латвии.

— Название не помните?

— Нет. Может, одна из тех, которые уже существовали на тот момент. Вполне возможно. Ну, какая-то там… балтийские вот эти, да? Ну, суть же не в этом, суть… А потом, со временем, Селявко ушел из жизни, там что-то поменялось… Ну, и мне довели, что у меня там процента 3, наверное, осталось и все.

— Кто довел?

— Да. Ну, естественно, со стороны Бабарико.

Всего по делу Белгазпромбанка задержано около 20 человек.