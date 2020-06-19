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Как достичь долголетия? Выяснили ученые

19.06.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как достичь долголетия? Выяснили ученые

Риск преждевременной смерти снижает физическая активность, выяснили ученые из Эдинбургского университета  и Кембриджа, пишет «РИА Новости».

В журнале Lancet Global Health опубликовано исследование, авторы которого проследили за состоянием жителей из 168 стран мира. Люди придерживались рекомендаций ВОЗ по физической активности – около 150 минут в неделю делали аэробные упражнения средней интенсивности, когда мышцы из кислорода черпают энергию.

Пульс колеблется в пределах 120-150 ударов в минуту при такой нагрузке. Но показатели могут быть разными. Это зависит от состояния здоровья и тренированности человека.

Оказалось, что на 15% тренировки снижают число преждевременных смертей, а это примерно 4 млн спасенных жизней ежегодно. Интересно, что в странах с низким уровнем дохода эффект оказался максимальным.

Ученые подсчитали, что более 3 млн человек в мире ежегодно умирают от последствий гиподинамии.

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Риск преждевременной смерти снижает физическая активность, выяснили ученые из Эдинбургского университета  и Кембриджа, пишет «РИА Новости». В журнале Lancet Global...
 
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