Книги на все времена

Зеленоборская сельская библиотека познакомила читателей с новыми книжными выставками. Одна из них — экологической тематики. С ее помощью читатели могут углубить свои знания о растениях и животных, которые обитают на нашей земле. Вторая выставка посвящена Великой Победе. Здесь представлена документальная литература о войне: очерки, воспоминания очевидцев, статьи ученых-историков. Литература с выставок пользуется спросом и у детей, и у взрослых.

Еще раз о безопасности

В Алесинской сельской библиотеке прошел урок безопасности «Как уберечь себя от беды» для ребят из летнего лагеря «Смайлики». Во время каникул дети часто остаются без присмотра взрослых, и для того, чтобы напомнить учащимся о правилах безопасного поведения на улице и дома, и проводятся такие мероприятия. На уроке школьникам раздали листы с картинками и описанием различных ситуаций. Дети зачитывали их вслух и подробно разбирали все обстоятельства. А в завершении делали вывод о том, что полезного узнали на уроке.

Тебе, абитуриент!

В центральной библиотеке им. М.Богдановича организована книжная выставка «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам». На выставке представлена литература по профориентации, а также информация о вступительной компании нынешнего года. Выставка призвана расширить представление подростков о различных профессиях, и, возможно, помочь кому-то определиться в ее выборе.

Виктория КИРБАЙ.