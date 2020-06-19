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Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля. Из Бреста тоже
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.
"С 1 июля стартует чартерная программа в Турцию. Вылеты из Минска в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска", - говорится в сообщении.
"Белавиа" рекомендует уточнять все подробности у туристических операторов.
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Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА. "С 1 июля стартует...
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