Источник материала: Виртуальный Брест

Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.





"С 1 июля стартует чартерная программа в Турцию. Вылеты из Минска в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска", - говорится в сообщении.





"Белавиа" рекомендует уточнять все подробности у туристических операторов.



