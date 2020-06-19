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Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конечно, это лишь фотографии, однако они показывают, что люди видят красоту природы и готовы делиться ею с ближними, то есть с вами. Вы тоже так можете, просто пришлите нам фото (контакты).

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Источник Вконтакте, там ещё больше фото, и можно добавить своё.

 
 
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  Конечно, это лишь фотографии, однако они показывают, что люди видят красоту природы и готовы делиться ею с ближними, то есть с вами. Вы тоже так можете, просто...
 
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