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Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конечно, это лишь фотографии, однако они показывают, что люди видят красоту природы и готовы делиться ею с ближними, то есть с вами. Вы тоже так можете, просто пришлите нам фото (
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Конечно, это лишь фотографии, однако они показывают, что люди видят красоту природы и готовы делиться ею с ближними, то есть с вами. Вы тоже так можете, просто...
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