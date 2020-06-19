Вчерашняя гроза и дождь стимулировали брестчан на творчество: смотрите, как красиво

Источник материала: Виртуальный Брест

Конечно, это лишь фотографии, однако они показывают, что люди видят красоту природы и готовы делиться ею с ближними, то есть с вами. Вы тоже так можете, просто пришлите нам фото ( контакты ).













































Источник Вконтакте , там ещё больше фото, и можно добавить своё.