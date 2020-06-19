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«Ты единственная сказка в моей жизни». Владимир Кузьмин поздравил жену с днем рождения
Источник материала: ОНТ
Владимир Кузьмин
Музыкант обратился к супруге в день ее 38-летия с трогательным посланием, в котором поблагодарил за мудрость и признался в любви.
Владимир выложил красивые фото жены, а подписчики оставили много комментариев с комплиментами и поздравлениями.
Любовь Владимира и Екатерины прошла проверку на прочность – Кузьмин ушел от супруги к любовнице, но через полтора года вернулся обратно к жене. Пара обвенчалась.
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look
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Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram поздравил жену Екатерину с днем рождения и назвал ее «единственной сказкой в своей жизни». Музыкант обратился к...
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