«Ты единственная сказка в моей жизни». Владимир Кузьмин поздравил жену с днем рождения

Источник материала: ОНТ

Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram поздравил жену Екатерину с днем рождения и назвал ее «единственной сказкой в своей жизни».

Музыкант обратился к супруге в день ее 38-летия с трогательным посланием, в котором поблагодарил за мудрость и признался в любви.

Владимир выложил красивые фото жены, а подписчики оставили много комментариев с комплиментами и поздравлениями.

Любовь Владимира и Екатерины прошла проверку на прочность – Кузьмин ушел от супруги к любовнице, но через полтора года вернулся обратно к жене. Пара обвенчалась.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look





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